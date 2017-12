Piękna wiosna tej zimy. W Szczecinie zakwitła wiśnia japońska

Czy to naprawdę jeszcze zima? Wiśnia zakwitła w Szczecinie, wprawiając w zachwyt i zdziwienie przechodniów.

Wtargnie do nas jednodniowe ochłodzenie - 28-12-2017 Tomasz Wasilewski informuje o tym, że pomimo wiosennej pogody, już wkrótce temperatura spadnie. To zasługa dwóch niżów, które zmienią cyrkulację powietrza nad Polską. czytaj dalej

Mamy pierwsze oznaki wiosny tej zimy. W Szczecinie zakwitła wiśnia japońska. Obsypane kwiatami drzewko wzbudza spore zainteresowanie.

- Niedługo będzie u nas lato, a zimy w ogóle nie będzie - powiedziała jedna z mieszkanek Szczecina. - Piękna zima, tylko brakuje śniegu. Tak by było pięknie - dodała.

- Temperatura jest tak zaskakująca, że możemy się chyba wszystkiego spodziewać tej zimy - zauważył inny rozmówca reporterów TVN24. - Patrząc na tę wiśnię, nie mamy w ogóle świadomości, że jest zima, tylko może jakaś inna pora roku - stwierdził.

Wiśnia japońska pochodzi z... Chin

Wiśnia japońska to potoczna nazwa wiśni piłkowanej. Mimo to tak naprawdę pochodzi z Chin. W normalnych warunkach kwitnie od kwietnia do maja, niezwykle obficie. Kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści.