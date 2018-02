Lód "lewitował" nad powierzchnią jeziora. Przykleił się do drzew - 27-02-2018 Zasilone rzeką okresową "Suche Jezioro Żabostowskie" ukazało niesamowite zjawisko. Po opadnięciu wody, na drzewach utrzymał się "lewitujący" lód. Zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Mróz niesie ze sobą niebezpieczeństwo, ale również upiększa krajobraz. Gałęzie drzew i trawa, na których mienią się kryształki lodu, to widoki cieszące oko. Pięknie wyglądają również zamarznięte zbiorniki wodne oraz rzeki.

Przez Wiznę, wieś położoną w okolicy Łomży, przepływa jedna z większych polskich rzek - Narew. Znajduje się tam również jej rozlewisko. Po powierzchni rzeki leniwie płyną błyszczące w słońcu fragmenty lodu.

Zimowe rekordy

W poniedziałek rano padł rekord temperatury obecnej zimy. O szóstej rano w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurkskie) temperatura spadła do -26,2 stopnia Celsjusza. Najniższą w historii polskich pomiarów temperaturę odnotowały termometry w styczniu 1940 roku. Wtedy to w Siedlcach było -41 st. C.

Zobacz, jak radzić sobie z mrozem

