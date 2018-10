Pięknie, ale wietrznie. Porywy do 100 kilometrów na godzinę

Rządzi potężny wyż. We Wszystkich Świętych nie wyciągajcie kożuchów - 31-10-2018

Pogoda w najbliższych dniach maluje się w optymistycznych barwach. We Wszystkich Świętych na termometrach zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. - Pogoda będzie sprzyjać wszelkim spacerom, spotkaniom. Będzie pięknie - mówiła we "Wstajesz i wiesz" synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej