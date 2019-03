Bociany wracają do Europy. W Polsce powinny zameldować się w połowie marca - 25-02-2019 Bociany, zimujące w Afryce środkowej i północnej, wyruszyły w drogę do miejsc gniazdowania. W naszym kraju spodziewane są w połowie marca. czytaj dalej

We wsi jest jedynie kilka domów i ponad 40 bocianich gniazd. Żywkowo znajduje się przy granicy z Obwodem kaliningradzkim w województwie warmińsko-mazurskim.

- Od tygodnia przylatują do tu bociany. Mamy już cztery ptaki, ale póki co tylko jeden zajął gniazdo, a reszta lata od jednego do drugiego i nie może się zdecydować, które gniazdo wybrać - powiedział Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dodał, że ornitolodzy spodziewają się, że do Żywkowa przyleci łącznie 40 bocianich par.

Tradycyjna uprawa

Aby poprawić warunki bytowania bocianów w Żywkowie i okolicy, prowadzona jest tradycyjna uprawa roli, czyli małe poletka. Oprócz tego nie osusza się oczek wodnych, a wodę np. w rowach piętrzy się tak, aby tworzyła dogodne warunki do żerowania dla ptaków.

Żywkowo i okolice określane są mianem Ostoi Warmińskiej. W tym roku pierwsze bociany przyleciały na Warmię i Mazury już 12 marca - do wsi Monety na Mazurach i do osady Dągi na Warmii. Przyloty bocianów potrwają do połowy kwietnia.