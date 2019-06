Po ponad 100 latach niepylak apollo wraca w Karkonosze

W Niemczech pojawiły się tropikalne kleszcze. Dużo większe od tych, które znamy - 21-06-2019 W zachodniej części Niemiec pojawiły się tropikalne kleszcze. Prawdopodobnie trafiły do tej części Europy na ptasich grzbietach już przed zimą. Są większe od europejskich pajęczaków i, podobnie jak one, mogą przenosić groźne choroby. czytaj dalej

"Na ten dzień czekaliśmy długo" - przekazali w mediach społecznościowych przyrodnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego. "W ostatnich dniach wypuściliśmy pod Chojnikiem 300 sztuk gąsienic niepylaka. Są na tyle duże, że jeszcze kilka dni będą żerować, po czym zbudują oprzędy i przepoczwarczą się. Za około trzy tygodnie powinny pojawić się pierwsze motyle" - pisali na Facebooku.

Przyrodnicy wyjaśnili, że do pracy z niepylakami przygotowywali się kilka lat. W tym czasie rozmnażali rośliny żywicielskie, przygotowywali zaplecze hodowli i czekali na pierwsze okazy.

"Przez trzy lata prowadzimy hodowlę niepylaka w Jagniątkowie. Wszystkie gąsienice i motyle w naszej hodowli dosłownie przechodzą przez nasze ręce. Spędziliśmy setki godzin z głową w hodowlarkach, starając się wszystko obserwować, uczyć się i zapamiętać - tak aby w kolejnym roku było jeszcze lepiej".

Czekają ich lata pracy



"To dopiero początek trudnej drogi, a nasza rola się kończy. Zaczyna się taniec życia i śmierci, którego nie możemy kontrolować. Czekają nas jeszcze lata pracy, aby wytworzyła się dzika populacja niepylaka apollo, która będzie funkcjonowała sama bez naszej pomocy. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać i wypatrywać z nadzieją pierwszych motyli" - zaznaczyli pracownicy parku.

Jeden z największych osobników w Polsce



Niepylak apollo (Parnassius apollo) jest jednym z największych motyli dziennych występujących w Polsce. Od ponad dwóch stuleci liczebność niepylaka apollo gwałtownie spada. Gatunek ten wyginął definitywnie w Sudetach już w XIX wieku. Obecnie występuje w Pieninach i Górach Kruczych, gdzie był reintrodukowany w latach 90. XX wieku.

Niepylak apollo należy do skrajnie zagrożonych gatunków zwierząt. By odbudować populację, w 2007 roku Karkonoski Park Narodowy przystąpił do jego reintrodukcji, czyli przywrócenia osobników w ich stare miejsce bytowania.