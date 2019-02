W niedzielę zabieliło się wiele regionów Polski. Na południu miejscami spadło nawet do 20 centymetrów śniegu. W Kamiennej Górze w parku pod ciężarem śniegu zarwało się drzewo. W górach obowiązują ostrzeżenia lawinowe drugiego i trzeciego stopnia.

Nad Polską przechodzi front atmosferyczny, który niesie opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód.

Nadłamało się drzewo

W parku przy ulicy Piastowskiej w Kamiennej Górze zerwała się ogromna gałąź niedaleko miejsca, gdzie bawiły się dzieci.

- Część drzewa pod wpływem mokrego śniegu zarwała się i spadła na ziemię, zagrażając osobom, które w pobliżu jeździły na sankach - poinformował Piotr Gabruś ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Strażacy zabezpieczyli to miejsce i wraz z policją poprosili dzieci i rodziców, by dla bezpieczeństwa zaprzestali zabawy w tym miejscu.

Ślisko na drogach

W powiecie kamiennogórskim w niedzielę intensywnie padał śnieg. Od minionej nocy przybyło miejscami 15-19 centymetrów. Wszystkie drogi są pokryte śniegiem, a pod nim znajduje się lód. Jest bardzo ślisko.

Na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach w niedzielę rano wiatr wiał w porywach z prędkością 90 kilometrów na godzinę.

- W górach warunki dla turystów są trudne - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Hubert Marek.

Trudne warunki w Bieszczadach

- W wyższych partiach gór, gdzie termometry pokazują dwa stopnie Celsjusza powyżej zera, leży średnio około 80 centymetrów mokrego śniegu. W ciągu ostatniej doby ubyło prawie 15 centymetrów śniegu. Z połonin widać w promieniu kilkunastu kilometrów - mówił ratownik dyżurny.

Z kolei w położonych niżej Cisnej i Ustrzykach Górnych jest bezwietrznie. Temperatura powietrza waha się tam od zera do plus dwóch stopni Celsjusza. - W bieszczadzkich dolinach pokrywa śnieżna wynosi od 40 do 80 centymetrów - dodał Marek.

Ratownik dyżurny przypomniał, że warunki turystyczne w Bieszczadach są trudne, a "wybierający się góry powinni pamiętać o odpowiednim stroju i obuwiu". - Trzeba też zabrać ze sobą m.in. naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację Ratunek oraz ciepłe napoje. Idąc na górską wycieczkę trzeba też zabezpieczyć się przed możliwym wychłodzeniem - zaznaczył.

Na trenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jak informuje jego dyrekcja, nadal zamknięte są szlaki: Kalnica - Smerek, Wetlina - Dział - Mała Rawka, Wetlina - Jawornik, Jawornik - Rabia Skała, Rabia Skała - Krzemieniec - Wielka Rawka, Przełęcz Wyżniańska - Połonina Caryńska, Przełęcz Przysłup Caryński - Połonina Caryńska, Bereżki - Przełęcz Przysłup Caryński, Muczne - Bukowe Berdo oraz Wołosate -Przełęcz Bukowska - Rozsypaniec.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Karkonosze z lawinową dwójką

Niebezpiecznie jest także w Karkonoszach. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

"Zagrożenie lawinowe występuje głównie w miejscach wcześniejszego odłożenia przez wiatr zwiększonych depozytów śniegu w formie poduszek śniegowych będących szczególnymi pułapkami. Ta sytuacja dotyczy głównie stromych stoków zawietrznych, powyżej górnej granicy lasu, szczególnie w kotłach polodowcowych, w żlebach, jarach, i innych formacjach wklęsłych" - czytamy w komunikacie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Większe zagrożenie

W rejonie Babiej Góry obowiązuje ostrzeżenie lawinowe trzeciego stopnia. "Temperatura dodatnia nawet w najwyższych partiach Babiej Góry powoduje wzrost ciężaru właściwego śniegu, a przede wszystkim zmianę jego plastyczności. Znaczne zagrożenie lawinowe występuje w miejscach, gdzie silny wiatr odłożył i uformował deski śnieżne" - czytamy w komunikacie GOPR.

Zgodnie z informacjami ratowników, niebezpieczeństwo zejścia lawiny dotyczy głównie żlebów, kociołków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu.

Trójka też w Tatrach

W Tatrach również obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Na Kontakt 24 dostajemy Wasze zimowe zdjęcia i nagrania:

