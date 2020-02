Podsumowują skutki wichur w Polsce. Liczby przerażają

Alarmy nawet drugiego stopnia. Porywy mogą dochodzić do 100 kilometrów na godzinę - 11-02-2020 W dużej części kraju nieprzerwanie wieje silny wiatr. To skutek niżu Sabina, który od niedzielnego wieczora nęka Polskę. Miejscami obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia, a pierwszego stopnia - na terenie 11 województw. Według prognozy zagrożeń alarmów może być więcej. Porywy mogą osiągać prędkość do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W wyniku niszczycielskiej pogody związanej z niżem Sabina szalejącym w Polsce od niedzielnego wieczora zginęły trzy osoby, a dwanaście zostało rannych - podał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak.

Trzy osoby zginęły w Bukowinie Tatrzańskiej. Uderzył w nie dach, który po potężnym podmuchu wiatru zerwał się z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, kolejna zmarła w szpitalu.

Niedziela i poniedziałek zakończyły się obrażeniami dla 12 osób. Najwięcej poszkodowanych było ostatniego dnia, bo 10 osób. Najwięcej z nich w województwie małopolskim. Ranne zostały tam cztery osoby. Dwie osoby zostały ranne na Ziemi Łódzkiej, a każda kolejna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego. Na Śląsku poszkodowany został strażak. Doznał niegroźnych obrażeń podczas usuwania drzewa. W niedzielę żadna osoba nie została ranna.

Mieszkańcy bez prądu

Bez dostępu do energii elektrycznej we wtorek rano pozostaje 6645 odbiorców. Najwięcej z nich, bo 3017, jest bez prądu na terenie województwa łódzkiego - przekazał wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) Grzegorz Świszcz.

Jednocześnie podkreślił, że liczba osób bez prądu cały czas się zmniejsza. W poniedziałek rano było to ponad 55 tysięcy.

Jak podał na Twitterze wiceszef RCB, 554 wynosi liczba uszkodzonych budynków. Najwięcej z nich gwałtowna pogoda uszkodziła na Podkarpaciu - 344. Jeżeli chodzi o budynki gospodarcze, szkody odnotowano w 88 budynkach, najwięcej w woj. dolnośląskim.

Tysiące interwencji i setki uszkodzonych budynków

Trudna doba w Małopolsce

W ciągu dwóch ostatnich dni strażacy odnotowali 4839 zdarzeń związanych z gwałtowną pogodą. Tylko w poniedziałek interweniowali 4240 razy. Najczęściej - 907 razy - wyjeżdżali w województwie podkarpackim. W woj. dolnośląskim odnotowali 699 zdarzeń, a w małopolskim - 550.Ostatniego dnia w zdarzeniach związanych z porywistym wiatrem brały udział 5762 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczyło w nich łącznie 25 859 strażaków. W niedzielę pracowało prawie 3800 strażaków. Najczęściej usuwali połamane drzewa i zabezpieczali dachy.

Minionej doby w Małopolsce strażacy przeprowadzili 550 interwencji. Wzywani byli przede wszystkim do usuwania wiatrołomów blokujących drogi i do uszkodzonych dachów. Takich zdarzeń było ponad 400. Kilkanaście zgłoszeń odebrali od północy do rana. W Krakowie przy ulicy Wiślisko upadające drzewo raniło mężczyznę w nogę.



Jak powiedział rzecznik małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Sebastian Woźniak, najwięcej zgłoszeń - 145 - napłynęło z powiatu krakowskiego. Straż wyjeżdżała tam 56 razy.



- Interweniowaliśmy na mniejszą lub większą skalę w każdym powiecie. Uszkodzonych zostało 111 budynków, w tym 81 mieszkalnych i 30 gospodarczych. Najczęściej dotyczyło to uszkodzeń dachów, dwa zostały zerwane - mówił Sebastian Woźniak.

Silny wiatr przyniósł do Polski niż Sabina przetaczający się od niedzieli nad dużą częścią Europy. To nie koniec gwałtownej pogody. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem.