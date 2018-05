"Połączenie dwóch trucizn". Mięso z grilla plus alkohol, skutki mogą być fatalne

- Okres majówki kojarzy nam się z obżarstwem, zamiast z aktywnym trybem życia - przekonywała we wtorek we "Wstajesz i wiesz" dietetyczka Anna Radowicka. Eksperci ostrzegają: grillowanie, czyli ulubiona plenerowa rozrywka Polaków, wiąże się z licznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Co ty wiesz o grillu - 02-07-2017 Wielu z nas uwielbia potrawy z grilla. Nie każdy jednak potrafi dobrze je przygotować. Dowiedz się, jak poprawnie grillować. czytaj dalej

Sezon grillowy w pełni. Dym i zapach pieczystego w każdy pogodny, zwłaszcza wolny dzień snuje się znad ogródków, działek, a nawet balkonów.

- Okres majówki kojarzy nam się, zamiast z aktywnym trybem życia, to z obżarstwem - mówiła w TVN24 dietetyczka Anna Radowicka. Podczas grillowania "popełniamy wiele błędów" - dodała. Zamiast wybierać chude mięso oraz warzywa, sięgamy po mięso tłuste. - Najważniejsze, żeby się najeść, a później położyć - opowiadała Radowicka o grillowych zwyczajach Polaków. - To się wiąże z problemami zdrowotnymi - przestrzegła. - Powinniśmy odwrócić nasze nawyki żywieniowe - apelowała.

Podobnego zdania są lekarze. - Najchętniej grillujemy tłuste mięso, pokryte również tłustą marynatą i mocno przypieczone, tak, by było chrupiące. Jeśli w dodatku kładziemy je bezpośrednio na kratce grilla, podczas pieczenia wytwarzają się rakotwórcze węglowodory - tłumaczył w rozmowie z PAP Rajmund Gołdys, gastroenterolog i internista z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Nie trujmy się

Jak uczynić grillowanie rozrywką nieco zdrowszą? Anna Radowicka podała kilka rad, dzięki którym zmniejszymy wydzielanie się szkodliwych substancji:

- nie dopuszczajmy do kontaktu tłuszczu z żarem, korzystajmy z tacek foliowych;

- nie pochylajmy się nad grillem, nie wdychajmy dymu;

- używajmy drewna i węgla drzewnego z drzew liściastych, nie iglastych (ze względu na żywicę);

- unikajmy stosowania podpałek;

- marynujmy i przyprawiajmy mięso sami, w sposób naturalny, zamiast kupować mięso "gotowe na grilla";

- nie grillujmy mięsa peklowanego i wędzonego.

Alkohol wcale nie pomaga trawić

Panuje przekonanie, że alkohol ułatwia trawienie tłustych potraw, dlatego grillowaniu często towarzyszą "wyskokowe" trunki. Lekarze obalają ten mit.

Ciepła majówka sprzyja kleszczom. Sprawdź, jak się przed nimi uchronić - 30-04-2018 Długi majowy weekend sprzyja odpoczynkowi na łonie natury. Trzeba jednak pamiętać o tym, że trwa sezon aktywności kleszczy. Przypominamy, co zrobić, żeby uchronić się przed ukąszeniem i jak postępować, kiedy już do niego dojdzie. czytaj dalej

- Nic bardziej mylnego. To tylko pogarsza sprawę, w końcu alkohol to toksyna. Połączenie dwóch trucizn może mieć fatalny skutek i nieraz trafiają do nas pacjenci z zapaleniem żołądka czy ostrym zapaleniem trzustki – ostrzegł Gołdys.

Jak podkreślił lekarz, od tłustego mięsa i kiełbasy korzystniejsze dla zdrowia będą grillowane ryby i warzywa.

Jeśli lubimy kucharzyć w plenerze, zdrowszą alternatywą dla grilla może być też przygotowywanie jedzenia w specjalnych kociołkach stawianych na ognisku.

- Do środka wkładamy dużo warzyw i nawet jeśli dołożymy tłuste mięso czy kiełbasę, to przygotowane w tych warunkach będą o wiele zdrowsze – zasugerował Rajmund Gołdys.