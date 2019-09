Połamane drzewa, przywalone samochody. Wasze pogodowe relacje

Chłód, krupa śnieżna, grad i burze. Niespokojne pożegnanie z latem - 17-09-2019 Ostatnie dni lata zapowiadają się chłodno i wietrznie. Miejscami temperatura nie przekroczy 12 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że mogą pojawiać się burze, grad i krupa śnieżna. czytaj dalej

W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Wydano też ostrzeżenia hydrologiczne dla trzech województw.

Nad Bałtykiem panuje sztorm. Prędkość wiatru osiąga miejscami do 80 kilometrów na godzinę. Jak poinformował Artur Chrzanowski, synoptyk tvnmeteo.pl, najbardziej niebezpiecznie będzie w ciągu nocy - możliwe są porywy dochodzące do 100 kilometrów na godzinę.

Połamane drzewa w stolicy

Nad Warszawą po południu przeszła wichura. Jak poinformował po godzinie 21 starszy kapitan Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, łącznie strażacy we wtorek odnotowali około 10 interwencji.

- Głównie dotyczyły powalonych drzew. Na Bielanach na ulicy Antoniego Fontany drzewo przywaliło dwa zaparkowane samochody. Nie było osób poszkodowanych - powiedział Konopka w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl. Jak przekazał strażak, interwencje były też w innych miejscach stolicy - przy ulicy Izbickiej w Wawrze, Ursusie, a także na Tarchominie.

Według informacji przekazanych przez Chrzanowskiego maksymalna prędkość porywów w stolicy wyniosła 60 km/h.

Około 90 zdarzeń na Pomorzu Zachodnim

Burzowo było na Pomorzu Zachodnim. Według informacji dyżurnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa odnotowano tam 90 interwencji.

- W zasadzie to same powalone drzewa. Mieliśmy jedno zgłoszenie o pompowaniu wody, ale to było bliżej poranka - przekazał dyżurny.

Pogodowe relacje Reporterów 24

Na Kontakt 24 dostaliśmy materiały od Reporterów 24. Burzowo we wtorek było między innymi w województwie pomorskim - w Trójmieście i w Jastrzębiej Górze. Ciemne chmury nasunęły się również nad Warszawę.

