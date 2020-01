W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia ma podjąć decyzję, czy zostanie ogłoszony Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC). PHEIC oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej. Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w środę, że przed podjęciem decyzji o wszczęciu "światowego pogotowia" musi zgromadzić pełne informacje o wirusie i szybkości jego rozprzestrzeniania.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O KORONAWIRUSIE

Ogłoszenie PHEIC jest bardzo rzadkie, do tej pory dokonano tego pięć razy:

w 2009 roku, kiedy w Afryce wybuchła epidemia grypy, wywołanej wirusem H1;

dwukrotnie w 2014 roku podczas epidemii wirusa Ebola i polio;

w 2016 przy wirusie Zika;

w 2016 roku, kiedy w Demokratycznej Republice Konga panowała epidemia wirusa Ebola.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl za CNN, China’s National Health Commision)

GIS: Polska jest gotowa

Lot z epicentrum koronawirusa. Pasażerowie przeszli korytarzem sanitarnym - 23-01-2020 Ponad 200 pasażerów z miasta Wuhan w Chinach, które jest epicentrum koronawirusa, wylądowało w czwartek na rzymskim lotnisku Fiumicino. Pasażerowie przeszli specjalnym korytarzem sanitarnym. Po raz pierwszy zastosowano wyjątkowe środki ostrożności. Nadzwyczajne kroki wobec pasażerów lotów z Chin podejmuje także Wielka Brytania. czytaj dalej

Jak poinformował w czwartek Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Polska jest gotowa na wszczęcie zalecanych procedur.

Gdyby doszło do ogłoszenia PHEIC, to Polska będzie musiała sprostać procedurom światowym podejmowanym w razie zagrożenia. Pinkas zapewnił, że nie są one skomplikowane. - Na pewno im sprostamy. Chodzi o umiejętność namierzenia pasażera, który może być zagrożony, poddanie go kwarantannie, umieszczenie na oddziale zakaźnym oraz zastosowanie terapii - wyjaśnił.

- Będziemy robić dokładnie to samo, co robi w takim przypadku cały świat. Mamy wyspecjalizowane instytuty, które są w stanie zbadać, czy tym patogenem wywołującym zapalenie płuc jest koronawirus. Tym zajmuje się Instytut Zdrowia Publicznego - zapewnił.

Zgłoszenia na oddział zakaźny

Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego osoby przejawiające objawy charakterystyczne dla ciężkiej grypy powinny udać się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformować o pobycie w Wuhan, które jest źródłem koronawirusa.

Pozostałe osoby przybywające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ten wirus ma długi okres wylęgania - pięć dni, dlatego trzeba z niepokojącymi objawami udać się jak najszybciej do lekarza.

Pinkas zalecił, by osoby wyjeżdżające do Chin szczepiły się na grypę. - Warto ograniczyć ryzyko, a tym ryzykiem jest również grypa - powiedział.

Zakażenia nowym koronawirusem na świecie (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Procedury na lotniskach

Coraz więcej przypadków koronawirusa poza Chinami. Kontrole na lotniskach - 23-01-2020 W Singapurze, Wietnamie i Arabii Saudyjskiej potwierdzono w czwartek pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Na wielu lotniskach na całym świecie obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Dwa chińskie miasta - Wuhan i Huanggang - pozostają w izolacji, zawieszając transport miejski, kolejowy i lotniczy. Łącznie mieszka w nich niemal 19 milionów ludzi. czytaj dalej

Dodał też, że polskie służby mają narzędzia, by bezpośrednio pozyskiwać informacje o pasażerach, którzy będą przybywać z Wuhan. - Jest realna szansa, że będziemy pozyskiwać informacje o konkretnym pasażerze, który pojawi się na lotnisku właśnie z Wuhan poprzez loty tranzytowe. Jesteśmy wyposażeni w spore narzędzia i wspólnie ze strażą graniczną prowadzimy już intensywne działania, by mieć pełną wiedzę na ten temat - zapewnił.

Dodał, że Polska jest przygotowana również do tego, by wdrożyć zalecenia, które będzie wymagała od nas WHO. Chodzi na przykład o pomiar temperatury ciała pasażerów na lotnisku, by wykryć ewentualną chorobę, czy oddzielone terminale dla pasażerów, którzy będą przybywać z miast zagrożonych wirusem. Według informacji, które przekazał Pinkas, w czwartek lotnisko Heathrow wprowadziło wzmożony nadzór pasażerów przybywających do Londynu.

Po raz kolejny też Pinkas zapewnił, że polski personel latający jest przygotowany i wie, jak postępować w razie wykrycia zagrożenia. Zachowuje też wzmożoną czujność. - Mamy wzmożony ruch turystyczny, biznesowy z Chinami, nasze załogi, straż graniczna i graniczna inspekcja sanitarna na Okęciu jest przygotowana do tego. Zrobiliśmy już odprawy, wszystkie służby są dobrze przygotowane - zapewnił.

Przypomniał, że Polska nie ma bezpośrednich połączeń z Wuhan - 11-milionowym miastem, w którym znalazło się ognisko nowego wirusa. W tej chwili miasto zostało zamknięte. - Praktycznie od dzisiaj Wuhan zostało wyłączone z normalnego funkcjonowania. Miasto jest poddane kordonowi. Nie ma przylotów ani wylotów z Wuhan - powiedział. Wyłączone zostało też drugie miasto w Chinach - Huanggang.

Wyraził obawę, że pomimo wszystko z innych lotnisk chińskich mogą przylatywać potencjalnie chore osoby. - Trochę się boimy, że także z innych lotnisk do Europy, świata mogą przylecieć pasażerowie, którzy mogą być potencjalnie zakaźni dla innych - powiedział.

Wideo Jan Bondar w sprawie koronawirusa

Nie jest do końca rozpoznany

Polska lekarka w Chinach: nie ma szans, żeby kupić gdzieś maseczkę - 23-01-2020 - Mieszkam w centrum Szanghaju, tam niestety nie można dostać jakiejkolwiek maseczki ani w aptece, ani w sprzedaży on-line, ani w zwykłym małym sklepie - mówiła w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BIS Magda Górska, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Tiencin. O to, jak Chińczycy radzą sobie z tajemniczym koronawirusem, pytał ją Mateusz Walczak. czytaj dalej

Liczba zakażonych w Chinach wzrosła do 634, a 17 osób zmarło. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. Badania laboratoryjne, jak informowały media chińskie, wykluczyły, by chodziło o koronawirus wywołujący znane już choroby, jak SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), MERS (bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej), grypę czy ptasią grypę.

Eksperci twierdzą, że na razie nowy koronawirus nie wydaje się być tak śmiertelnie groźny jak SARS i MERS, ale wirusy mogą czasami przekształcać się przez mutację w formy bardziej niebezpieczne.

Również Główny Inspektor Sanitarny wskazał na to, że nowy wirus nie jest do końca rozpoznany, choć świat ma pewne doświadczenia związane z chorobami wcześniej przez niego wywoływanymi. Jego zdaniem najistotniejsze w tej chwili jest to "byśmy się dobrze przygotowali, czyli namierzyli potencjalnie zakaźnego pacjenta, wdrożyli w całej Europie takie same procedury". Zapewnił, że Polska jest na to przygotowana.

Ostrzeżenie MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych również ostrzega przed zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa.

"MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień na temat wirusa przed podjęciem decyzji o wyjeździe w region Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty można znaleźć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne" - czytamy w komunikacie.

Co wiemy o nowym koronawirusie:

Wirus nazywany jest 2019-nCoV i jest nowym, niezidentyfikowanym wcześniej typem koronawirusa;

Spośród wielu odmian koronawirusów jedynie sześć z nich potrafi atakować ludzi. Ten odkryty w Wuhan może być siódmym takim podtypem;

Naukowcy twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym źródłem pochodzenia wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi;

Zakażenie wywołane nowym koronawirusem może się objawiać gorączką, kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu;

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem zaleca się, aby dobrze gotować mięso i jajka oraz unikać kontaktu ze zwierzętami i osobami, które wykazują objawy przeziębienia lub grypy.

Ogniskiem koronawirusa jest chińskie miasto Wuhan: