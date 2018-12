143 miliony do 2050 roku. Tylu ludzi może wyemigrować przez zmiany klimatu - 12-12-2018

Spośród wszystkich migrantów 12 procent to osoby uciekające przed zmianami klimatu. Ta liczba stale rośnie. Bez zahamowania zmian klimatycznych, do 2050 roku około 143 milionów ludzi może być zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania - wynika z badań prowadzonych pod egidą ONZ. czytaj dalej