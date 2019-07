Ponad 1100 interwencji w całej Polsce. Tysiące odbiorców bez prądu

Pomarańczowe i żółte alarmy. Alert RCB: unikaj otwartych przestrzeni - 01-07-2019 Poniedziałek upływa w Polsce pod znakiem gwałtownej aury. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami wyładowaniom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru i ulewny deszcz. Istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych. czytaj dalej

Pierwszy dzień lipca przyniósł do Polski bardzo gwałtowną pogodę. To wynik pchania się powietrza polarnego morskiego znad północnego Atlantyku, co skutkowało zderzeniem się dwóch mas nad naszym krajem.

Przed gwałtowną pogodą ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do osób przebywających na terenie 10 województw Alert RCB. Apeluje, aby zachować najwyższe środki ostrożności.

"Nie chowaj się pod drzewami. Unikaj otwartych przestrzeni. Jeśli możesz, zostań w domu. Możliwy brak prądu" - można było przeczytać w alercie RCB.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNIE

>>> SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA

Ponad tysiąc sto interwencji

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak poinformował na swoim Twitterze o licznych awariach prądu.

Według stanu na godz. 6.00, 2 lipca bez prądu pozostaje nadal około 8,5 tys. odbiorców na terenie 7 województw (małopolskiego – 3 494, śląskiego – 3 335, świętokrzyskiego – 810, podlaskiego – 369, dolnośląskiego – 246, łódzkiego – 192 i opolskiego – 120) – prace naprawcze trwają. — Marek Kubiak (@Kubiak_Marek64) July 2, 2019

Zamieścił również informacje o łącznej liczbie wszystkich interwencji. Okazuje się, że było ich ponad tysiąc, a najwięcej w województwach: śląskim , małopolskim i dolnośląskim.

#Burze 1 lipca po przejściu frontu burzowego Straż Pożarna odnotowała łącznie 1 127 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych (najwięcej w województwach: śląskim – 559, małopolskim – 154 i dolnośląskim – 124). — Marek Kubiak (@Kubiak_Marek64) July 2, 2019

Szkody wywołane przez silny wiatr

- W godzinach od 17.30 do 19.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała w województwie śląskim prawie 350 zdarzeń związanych głównie z silnymi wiatrami - powiedziała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska.

Jak zaznaczyła, najwięcej takich zdarzeń odnotowano w powiatach: gliwickim (ponad 80), bielskim, rybnickim, a także w Zabrzu i Katowicach. Strażacy - mimo dużej liczby interwencji - nie zgłaszali jednak informacji o osobach poszkodowanych, większych stratach czy poważniejszych utrudnieniach komunikacyjnych.

Podobne informacje przekazał dyżurny działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Jak poinformował, do godziny 20 nie spłynęły tam również żadne dane na temat awarii energetycznych czy zakłóceń w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Utrudnienia związane z warunkami pogodowymi dotknęły jednak pasażerów portu lotniczego Katowice. Z tej przyczyny późnym popołudniem do Warszawy przekierowano stamtąd samolot linii Wizz Air z Londynu Luton, do Modlina czarter linii Ryanair Sun z Dalamanu, a do Wrocławia rejs Ryanaira z Birmingham.

Chłodniejszy początek lipca. Miejscami deszcz i burze - 01-07-2019 Kolejne dni przyniosą diametralną zmianę w pogodzie. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze, miejscami na termometrach zobaczymy tylko kilkanaście stopni Celsjusza. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu i burze. czytaj dalej

Jak przekazał Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska, utrudnienia te były następstwem warunków panujących nad lotniskiem około godziny 18. Około godziny 20 samoloty startowały i lądowały już w Pyrzowicach normalnie.

Rzeczniczka Kolei Śląskich Magdalena Iwańska poinformowała, że przed godziną 19 przez pewien czas zamknięty z powodu uszkodzenia infrastruktury był szlak kolejowy do Wisły Głębce, w tym czasie funkcjonowała tam zastępcza komunikacja autobusowa. Wieczorem natomiast zamknięty pozostawał szlak Rybnik - Sumina, pociągi kursowały objazdem przez Jejkowice.

Połamane drzewa i uszkodzone dachy w Świętokrzyskim

Blisko 60 razy interweniowali do poniedziałkowego wieczoru świętokrzyscy strażacy, w związku ze skutkami burz, jakie od późnego popołudnia przeszły nad regionem. Silny wiatr towarzyszący opadom łamał konary drzew i uszkodził dachy wielu budynków.

Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Robert Siewiorek, od godz. 18 do godz. 21 najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach włoszczowskim i ostrowieckim.

- W powiecie włoszczowskim było 21 interwencji związanych z powalonymi konarami drzew i 10 uszkodzonych dachów na budynkach. W powiecie ostrowieckim - 12 zdarzeń z połamanymi konarami drzew i 9 uszkodzonych dachów - opisywał.

W całej Polsce jazda będzie przyjemna - 02-07-2019 Na północy i na południowym wschodzie Polski jazda może być utrudniona. Powodem są prognozowane tam opady deszczu. czytaj dalej

Strażak wyjaśniał, że połamane konary drzew upadały m.in. na samochody, na linię energetyczną, na drogi i budynki. Według informacji przekazanej przez jednego z mieszkańców Włoszczowy, w wyniku burzy i wichury przewrócił się cenny pomnik przyrody - ponad dwudziestometrowa topola, rosnąca w pobliżu domu kultury. Drzewo uszkodziło co najmniej jeden zaparkowany w pobliżu samochód.

Pojedyncze zdarzenia, będące skutkami burz, odnotowano także w powiatach: koneckim, jędrzejowskim i staszowskim.

W powiecie staszowskim, w miejscowości Kurozwęki, w obawie przed nadchodzącą burzą, prewencyjnie ewakuowano obozujących tam harcerzy - na wniosek kierownika obozu. Noc spędzili w miejscowej szkole, a rano mieli wrócić do obozowiska. Według strażaków, to ok. 50 osób - 40 uczestników obozu i 10 opiekunów.

Interwencje nie tylko na Śląsku

- W całym województwie dolnośląskim otrzymaliśmy 66 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Są to głównie połamane drzewa i gałęzie. Na tę chwilę sytuacja się uspokaja - poinformował w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl przed godziną 20 starszy kapitan Daniel Mucha, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W miejscowości Solniki Wielkie w powiecie oleśnickim zostały uszkodzone dwa dachy.

Na Opolszczyźnie odnotowano 15 zgłoszeń.

Wasze pogodowe relacje

Front burzowy przechodził nad Polską. Miejscami burzom towarzyszyły opady gradu.

Na Kontakt 24 przesyłaliście relacje pogodowe:

~Pixelek Przed burzą w Rybniku

~Patryk87 Wichura - Gliwice



~Lala Przed burzą Bytom



~Marcin Burza z gradem w Wałbrzychu poczytaj

~Joanna Grad we Wrocławiu







~Pixelek Tuż przed burzą poczytaj

~Irena Grad, woj. opolskie, Gnojna

~Marcin Gradobicie

Sloma Grad w Szczawnie Zdroju poczytaj

~Monika Grad w Wałbrzychu poczytaj

~Marcin Burza z gradem w Wałbrzychu



~Rafał Grad. Bierutów woj. Dolnośląskie poczytaj

~Michal 5 minut burzy w okolicach Wrocławia. Nadolice Wielkie poczytaj

~Propejn Grad i burza na Dolnym Śląsku. Godzina 16.10 1 lipca 2019r.















~Kamil96 Grad

~mateusz Burza Białystok

~aw66 Ktoś nas podgląda ?

~Arek Ch. "Wodospad" z dachu Dolnośląskiego Centrum Filmowego. poczytaj

~Internauta Grad w Dolnośląskim







~AgataB. Nawałnica, Wrocław ul. Inowrocławska







SeboTLW Włoszczowa Świętokrzyskie. Wichura porwała garaż. poczytaj