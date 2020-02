Ponad 1200 interwencji. Bilans wtorkowych wichur

Alerty IMGW. Może ich jeszcze przybyć. Zachowajcie czujność - 12-02-2020 W środę pogoda w wielu częściach kraju jest i będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi porywami wiatru. Alertów może jeszcze przybyć. czytaj dalej

Uszkodzonych niemal 250 budynków, w tym prawie 170 domów mieszkalnych, setki połamanych i powywracanych drzew - tak przedstawia się bilans wtorkowych wichur w Polsce. W usuwanie skutków zaangażowanych było łącznie 7525 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Silny wiatr uszkadzał też sieć elektryczną. We wtorek do godziny 20 doszło do około 2300 wyłączeń prądu. Łącznie od niedzieli do wtorku strażacy interweniowali w związku z wichurami 6085 razy. Zginęły trzy osoby i 12 zostało rannych, w tym jeden strażak.

Interwencje na Śląsku

Jak podało w porannym środowym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), w ciągu poprzedniej doby strażacy w związku z silnym wiatrem interweniowali łącznie 240 razy.

W wyniku silnych wichur w regionie we wtorek zgłoszono 34 uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz dziewięciu - budynków gospodarczych. Strażacy usuwali ponad 180 wiatrołomów.

Według WCZK nastąpiły też nieplanowane wyłączenia energetyczne. O godziny 12 we wtorek energii elektrycznej nie miało 5668 odbiorców, a o godz. 14 - 2031 odbiorców. Wszystkie awarie usunięto do godz. 19.

Wideo ”To świadczy o tym jak dynamiczna jest pogoda”

Ze względu na silny wiatr przez poniedziałek i wtorek opóźnienia notowały niektóre pociągi Kolei Śląskich. Z powodu usterki infrastruktury kolejowej od poniedziałkowego popołudnia odwołane były pociągi tego przewoźnika na odcinku Wisła Głębce - Ustroń. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Również we wtorek na jednotorowym odcinku Wisła Głębce - Wisła Uzdrowisko po godz. 10. drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną. Pociąg KŚ relacji Katowice - Wisła Głębce wycofano do stacji Wisła Uzdrowisko, a podróżnych zabrał autobus. Ruch na tym szlaku przywrócono po godz. 15.