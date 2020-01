Pogoda na dziś: silniejszy wiatr i opady, do pięciu stopni - 29-01-2020 W środę padać będzie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg, a termometry pokażą maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Nad Kaszubami ulokował się płytki niż, a na jego obrzeżu, po zachodniej, chłodniejszej stronie pada śnieg. Opady notowane są między innymi na Kaszubach, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jak podkreśla Artur Chrzanowski, synoptyk tvnmeteo.pl, w Wielkopolsce pada dość intensywnie.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach krajowych pracuje 240 pojazdów do zimowego utrzymania. W związku z warunkami pogodowymi dyrekcja zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w ośmiu regionach Polski.

Strefa opadów będzie przesuwała się w ciągu dnia na wschód. Śniegu nie spadnie dużo, ale momentami może padać intensywnie.

Pogoda na dziś

Środa w prognozach synoptyków wygląda pochmurno. Padać będzie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 1-5 litrów na metr kwadratowy, w górach spadnie do 5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3 stopnie w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90-110 km/h.

Na Kontakt 24 wysyłacie zdjęcia, na których widać zimową pogodę:

lenovo500

Snieg



~Krzycher W Łodzi nareszcie Zima



~Zgredzik Namiastka zimy



~Jonek Śnieg w Wałbdzychu



oczy_aniola





Długo wyczekiwana zima:)))



~Sławek

Słupsk o poranku



~Przemek



Śnieg w Białogardzie Zachodnio-Pomorskie



MiastoLębork2020





Śnieg w Lęborku



~Olka Zima w Wałbrzychu





~Kasia Słupsk 29.01.2020