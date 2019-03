Posmakował szukania pożywienia w koszach. "To nie jest wesoła fotka misia"

Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Jest co prawda duży, ale często pieszczotliwie nazywamy go misiem. Nic bardziej mylnego. Niedźwiedzie zamieszkujące bieszczadzkie lasy to drapieżniki, a leśnicy podkreślają: niedźwiedź to nie pluszowy miś, może być groźny przy bliskim spotkaniu!

Niedźwiedzie polarne i pingwiny mogą wyginąć przed końcem stulecia - 18-05-2018 Temperatura oceanów rośnie w zastraszającym tempie. Nie pozostaje to bez wpływu na żyjące w nich i w ich pobliżu stworzenia. Naukowcy zaalarmowali: do końca XXI wieku z powierzchni Ziemi mogą zniknąć niedźwiedzie polarne i pingwiny. czytaj dalej

W czwartek rano Nadleśnictwo Cisna udostępniło relacje ze spotkań z tymi zwierzętami. Widać na nich niedźwiedzie szukające pożywienia w koszach na śmieci.

"To nie jest wesoła fotka misia - to dziki niedźwiedź, który posmakował szukania w koszach pożywienia" - czytamy komentarz leśników do udostępnionego zdjęcia.

"Niedźwiedź nie mogąc się doczekać na autobus zdemolował kosz na śmieci. To bardzo zły sygnał, który świadczy o tym, że wśród odpadków szuka pożywienia. Synantropizacja jest bardzo szkodliwym zjawiskiem. Przestrzegamy przed próbami dokarmiania, które tylko mu szkodzą!" - czytamy z kolei w opisie filmu.

Czym jednak jest synantropizacja? W ekologii jest to proces przystosowania gatunków do warunków stworzonych przez działalność człowieka, stanowiącą w danym miejscu główny czynnik środowiskotwórczy.





Gonią ludzi, wchodzą do domów. "Nigdy nie widziałem takiej inwazji niedźwiedzi" - 11-02-2019 Mieszkańcy Nowej Ziemi, archipelagu na północy Rosji, zmagają się z inwazją niedźwiedzi polarnych. Zwierzęta atakują ludzi, błąkają się po ulicach osiedli i wchodzą do domów w poszukiwaniu jedzenia. Lokalne władze nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. czytaj dalej

Na terenie Nadleśnictwa Cisna mieszka około 40 niedźwiedzi.

Wbrew powszechnej opinii nie przesypiają one całej zimy. - Obserwujemy stały trend, że coraz rzadziej zapadają w długi sen. Są to raczej krótkie drzemki - tłumaczył w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl Mateusz Świerczyński z Nadleśnictwa Cisna.

A teraz mamy najniebezpieczniejszy okres. Młode, które się niedawno urodziły, mają około miesiąca. Ich matka w momencie przypadkowego spotkania z człowiekiem może zaatakować.

Przy drodze najłatwiej spotkać jednak piastuna. To niedźwiedź, który pomagał samicy odchować młode, a teraz został przez nią odgoniony. Jeżeli wcześniej podchodził do ludzi, to teraz wraca w te miejsca i zaczyna żerować.

- Absolutnie nie można ich dokarmiać, ani do nich podchodzić - podkreślał Świerczyński. Jeżeli niedźwiedź przyzwyczai się do łatwego zdobywania jedzenia, zacznie się tego domagać i zrobi się niebezpiecznie. A to może zaszkodzić także samemu zwierzęciu. Osobnik, który często pojawia się w okolicach zabudowań, może zostać uśpiony i odwieziony daleko od tego miejsca.

- Robimy im tylko krzywdę, jeżeli przyzwyczajamy je, że są słodkie - dodał Świerczyński.

Występowanie niedźwiedzia brunatnego (Maciej Zieliński/PAP)

Spotkania z niedźwiedziami

Poruszając się po terenie, na którym mieszkają niedźwiedzie, powinniśmy unikać spotkania z tymi zwierzętami. Kiedy już jednak do niego dojdzie, trzeba pamiętać o podstawowych zasadach. Przypominają o nich leśnicy w poradniku opublikowanym na stronie Lasów Państwowych. Powstał on przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Co zrobić, żeby nie spotkać niedźwiedzia?

Przed wyruszeniem w góry sprawdź, czy ze względu na niedźwiedzie nie są zamknięte szlaki, oraz unikaj przebywania w rejonie ich wystąpienia po zmroku.

Nie chodź po zmroku sam, ponieważ zwierzęta te unikają głośnych grup ludzi.

Nie wchodź w gęste zarośla, gdzie możesz nie zauważyć niedźwiedzia.

Pakuj szczelnie jedzenie, żeby jego zapach nie skusił niedźwiedzia.

Jak się zachować podczas spotkania z niedźwiedziem?