"Poszli na strych i mówią: mamo, niebo widać". Wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa

Prognoza pogody na dziś: popada deszcz i śnieg, do siedmiu stopni - 11-03-2019 W poniedziałek w części kraju wystąpią opady deszczu i śniegu. Powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W poniedziałek na Kasprowym Wierchu wiatr rozpędzał się w porywach do 137 kilometrów na godzinę, w Nowym Sączu - 130 km/h, w Krakowie, Raciborzu wiało ponad 100 km/h.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O SKUTKACH WEEKENDOWYCH WICHUR

Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że od piątku do poniedziałku do godzin porannych strażacy interweniowali 5582 razy. W tym samym czasie uszkodzonych zostało 715 budynków, z czego 429 to budynki mieszkalne. Na ponad 100 budynkach wiatr całkowicie zerwał dachy.



- Najwięcej uszkodzeń budynków jest na Podkarpaciu (214), w Małopolsce (160) i na Śląsku (55). Od piątku do poniedziałku w działaniach uczestniczyło 30345 strażaków PSP i OSP, którzy wykorzystywali 6606 samochodów pożarniczych - poinformował rzecznik. Dodał, że choć siła wiatru słabnie, to strażacy ciągle mają bardzo dużo pracy ze skutkami dotychczasowych wichur. Zaznaczył, że na południu kraju strażacy mają setki zgłoszeń.

W poniedziałek od północy do godz. 5 rano miało miejsce 1136 interwencji. Zgodnie z wieczornymi ostrzeżeniami wiatr najwięcej szkód wyrządził na południu. Na Śląsku strażacy przeprowadzili 400 akcji, w Małopolsce - 236, na Opolszczyźnie - 208 i 156 na Dolnym Śląsku.

Dziewięć osób rannych

Od piątku w całym kraju rannych zostało dziewięć osób, w tym trzech strażaków. W piątek ranne zostały dwie osoby, jedna w sobotę i sześć w poniedziałek.

Podczas jednej z akcji około godz. 2 w miejscowości Olszowa w woj. opolskim na pojazd ochotniczej straży pożarnej z Zalesia Śląskiego spadło drzewo. Dwóch strażaków z sześcioosobowej załogi zostało rannych i zabranych do szpitala. Samochód całkowicie uległ zniszczeniu. Obrażenia odniósł również kierowca, który najechał na leżące drzewo w Starej Kraśnicy w województwie dolnośląskim. Podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Wygodowice w województwie małopolskim. Z kolei w miejscowości Dąbrowica ranny został strażak PSP uderzony elementem konstrukcji budynku.

- To pokazuje, jak niebezpieczny jest to zawód - dodał. Ze skutkami pogody walczyło ponad 18 tysięcy strażaków.

"Wszystko rozwalone"

- Wychodzę na pole i widzę, że wszystko rozwalone. Kuzynka dzwoni i mówi, że nie mamy już połowy dachu - relacjonowała w niedzielę Patrycja Rekowska, mieszkanka Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie).

- Wczoraj wieczorem siedzieliśmy w pokoju. Siedzimy i wiatr się zerwał. Był taki jeden podmuch i syn mówi: mamo, dachu nie mamy. Wylatujemy na drogę, patrzymy i nie ma dachu. Syn poszedł z córką na strych, zaświecili lampkami i mówią: mamo, niebo widać - opowiadała w poniedziałek pani Urszula, mieszkanka Godzinowic (woj. dolnośląskie).

Wideo Zerwany dach w Godzinowicach

Brak prądu

Według informacji przekazanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o godzinie 6 bez prądu pozostawało 395 551 odbiorców (najwięcej w województwach: małopolskim - 154 tysięcy, śląskim - 123 tysięcy, lubelskim - 38 tysięcy, podkarpackim - 34 tysięcy, dolnośląskim - 27 tysięcy, opolskim - 13 tysięcy, łódzkim - 3,6 tysiąca, mazowieckim - 1,5 tysiąca). Prace naprawcze trwają.

Ze względu na problemy z dostawą energii elektrycznej strażacy pomagali osobom, które podłączone są do aparatury podtrzymującej życie. - My zasilamy swoimi agregatami prądotwórczymi tego typu urządzenia. Takie sytuacje były na Mazowszu i w województwie łódzkim. To standardy naszych działań - mówił rzecznik straży.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O KOBIECIE, KTÓREJ POMOGLI STRAŻACY



Prawie 400 tys. osób bez prądu, uszkodzonych ponad 600 budynków – taki jest wstępny bilans weekendowych nawałnic, które przeszły przez Polskę. pic.twitter.com/lHL4btYWS8 — RCB (@RCB_RP) March 11, 2019

Niebezpieczne zjawiska

Jak podkreślił Frątczak, tego typu zjawiska są normalnymi zjawiskami pogodowymi w Polsce. Jest ich jednak coraz więcej. - One mają większą dynamikę, ale przede wszystkim mogą stanowić zagrożenia bezpośrednie dla naszego zdrowia i życia - tłumaczył.

Jak się uchronić przed porywistym wiatrem? - Usuńmy przedmioty z balkonów i parapetów, zamknijmy okna. Kiedy wichura spotka nas na otwartej przestrzeni, na powietrzu, nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi. Powinniśmy unikać przebywania pod wiatami autobusowymi, tramwajowymi. Lekkie konstrukcje są narażone na podmuchy wiatru. Kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami - tłumaczył rzecznik.

Jak zachować się podczas silnego wiatru? (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Wideo Jak zachować się kiedy wieje silny wiatr?

Drzewo spadło na zbiorniki z gazem

Prognoza pogody na 16 dni: ciepło będzie omijać Polskę - 10-03-2019 Do naszego kraju przez dłuższy czas ma płynąć zimne powietrze z północy. czytaj dalej

W poniedziałek rano silny wiatr powalił drzewo na dwa zbiorniki z gazem LPG w Pilźnie koło Dębicy (Podkarpackie). Strażacy usuwają skutki zdarzenia. - Silny podmuch wiatru powalił drzewo, które runęło na dwa zbiorniki z gazem LPG. Do zdarzenia doszło po godzinie szóstej rano - powiedział rzecznik podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Betleja.

Podkreślił, że "zbiorniki nie zostały uszkodzone". - Rozszczelniły się jedynie zawory przy zbiornikach i doszło do wycieku gazu. Trwa uszczelnianie wycieku - wyjaśnił Betleja. Ze znajdujących się w pobliżu targowiska, dworca autobusowego oraz stacji diagnostyki pojazdów zostało ewakuowanych ok. 30 osób. - Nikomu nic się nie stało - zaznaczył rzecznik. Na miejscu jest 12 jednostek straży pożarnej, wśród nich cztery zastępy specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Rzeszowa.

Wiało na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku strażacy minionej doby wyjeżdżali przede wszystkim do powalonych drzew i gałęzi. - Generalnie silne wiatry nie wyrządziły dużych szkód, nie mamy informacji o poważnie uszkodzonych budynkach czy osobach rannych - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Mammatusy w Złotoryi, tęcza w Lublinie. Wasze relacje z burzowej soboty - 09-03-2019 W sobotę przez Polskę przechodziły burze. Towarzyszyły im opady gradu i krupy śnieżnej. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia mammatusów, a w Lublinie na niebie pojawiła się tęcza. czytaj dalej

Z informacji Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej (WSKR) Państwowej Straży Pożarne wynika, że strażacy w związku ze skutkami wichur interweniowali na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby 340 razy. - Liczba tych interwencji jeszcze wzrośnie - powiedział dyżurny strażak WSKR.

Jak dodał, najwięcej interwencji było w powiatach kłodzkim, kamiennogórskim, strzelińskim, wrocławskim i zgorzeleckim. - 15 z tych interwencji dotyczyło uszkodzenia poszyć dachowych - powiedział.

Województwo śląskie z wiatrem

Strażacy wciąż usuwają skutki wichury. Rzecznik straży pożarnej w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa podała, że interweniowano już ok. 150 razy, głównie przy powalonych drzewach. Wichura uszkodziła też około 30 dachów.

Podobnie było na Śląsku Cieszyńskim. - Interweniowaliśmy już ponad 120 razy i wciąż napływają kolejne wezwania, bo rano mieszkańcy zauważyli szkody. W 85 procentach wyjeżdżamy do powalonych drzew. W Zamarskach doszło do zerwania dachu - poinformował rzecznik cieszyńskich strażaków.

W wyniku ostatnich wichur ponad 62 tys. osób pozostaje bez prądu, a pozbawionych dostarczania energii elektrycznej jest ponad 1 tys. stacji – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Straż pożarna prowadzi obecnie 700 interwencji.

Gałęzie na drogach w Małopolsce

Niebezpiecznie w górach. W Tatrach lawinowa "dwójka", w Bieszczadach pierwszy stopień - 10-03-2019 W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach pierwszy. Warunki do wędrówek nadal nie są dobre. Szlaki mogą być oblodzone, wieje też silny wiatr. czytaj dalej

W województwie małopolskim najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: krakowskim, wadowickim, nowosądeckim i tarnowskim. Jak powiedział dyżurny małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, są to standardowe działania - usuwanie gałęzi z dróg, zabezpieczanie zerwanych lub uszkodzonych dachów.

W wyniku ostatnich silnych wiatrów w Małopolsce nikt ze zgłaszających szkody nie odniósł obrażeń, ale ranny podczas pracy został jeden strażak, a jedna osoba wjechała samochodem w powalone drzewo i doznała obrażeń.

Zmiany w komunikacji kolejowej

Na południu Polski również kolejarze walczą ze skutkami silnego wiatru. Jak czytamy w poniedziałkowym porannym komunikacie PKP PLK S.A., wichury i przewrócone na tory i sieć trakcyjną drzewa spowodowały na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zmiany w komunikacji. Konary usuwane są między innymi z tras dojazdowych do południowej granicy, kierunek: Katowice - Zebrzydowice, Sól - Zwardoń oraz Bystrzyca Kłodzka - Międzylesie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały specjalne zespoły zarządzania i wspólnie z przewoźnikami ustalają i wprowadzają zastępczą komunikację autobusową.

Na Kontakt 24 przesyłacie nam zdjęcia, na których widać zniszczenia wyrządzone przez wiatr:

Tomasz Pestka 112Tychy Skutki nocnej wichury nad tychami















Jaga_ Podobne uszkodzenia wiatr uczynił wielu budynkom







Jaga_ Uszkodzony dach po wichurze











~Adi Zerwany Dach



mirek_wrobel Wichura powaliła komin niszcząc mieszkanie na poddaszu





reporter1972 wichura







~Mirek83 Wichury