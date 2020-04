Potężna zamieć pyłowa na Lubelszczyźnie

Alarmy IMGW. Tu będzie niebezpiecznie - 16-04-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym wiatrem w części kraju. Dodatkowo dla kilku województw zostały wydane alarmy przed przymrozkami na kilka najbliższych nocy. czytaj dalej

Redakcja Info Meteo LU we wsi Kijowiec na Lubelszczyźnie (powiat bialski) zaobserwowała potężną zamieć pyłową. W rejonie miejscowości maksymalne podmuchy wiatru w czwartek osiągają prędkość około 60 km/h, co w niektórych miejscach widowiskowo wzbija piach.

"Widzialność była zerowa"

"Zwykle polujemy na burze, ale dziś zapolowaliśmy na potężną zamieć pyłową, która ograniczyła nam widzialność do zera. (...) Bezdeszczowa aura w połączeniu z silnym wiatrem spowodowała niecodzienne zamiecie pyłowe, które licznie pojawiają się dziś między innymi na Lubelszczyźnie. Miejscami zjawisko jest bardzo intensywne i znacząco ogranicza widzialność. To, co dziś ujrzeliśmy, przypominało typową burzę piaskową z amerykańskich filmów. Widoczność była zerowa. Samochód cały brudny, wnętrze samochodu w piachu, ale dla poczucia tego zjawiska na własnej skórze warto było" - napisała na Kontakt 24 redakcja Info Meteo LU.