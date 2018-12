Powiększa się stado żubrów w Puszczy Augustowskiej. "To dla nich dobry teren"

Odkryto nowy gatunek węża. We wnętrznościach innego - 23-12-2018 Odkryli go w Meksyku i to nie w gęstwinach meksykańskich lasów, a we wnętrznościach innego węża. Aż do listopada tego roku szczątki leżały, nieprzebadane, w muzeum. Po 40 latach, nowy gatunek węża zyskał nazwę. czytaj dalej

Puszcza Augustowska okazała się dobrym miejscem do życia dla żubrów - uważa Adam Kolator z Nadleśnictwa Augustów. Według niego warunki, które mają tam żubry, są dla tych zwierząt wręcz idealne.

Małe stado trafiło tam w lutym tego roku. Były to dwa samce i cztery młode samice. Ponad miesiąc później dowieziono do nich 10-letnią krowę, która została przewodniczką stada. Żubrzyca została wyposażona w obrożę telemetryczną, co pozwala na śledzenie wędrówek całego stada.

Teren bogaty w żer

Leśnicy z Augustowa przez kilka lat przygotowywali się na przyjęcie tych zwierząt. Nadleśnictwo Augustów wygospodarowało dla nich w tym okresie dziewięć hektarów pól żerowych, gdzie są

dokarmiane. Przez najbliższe trzy lata zostanie przygotowanych kolejnych 30 hektarów.

- Pomysł na żubry w Puszczy Augustowskiej był bardzo dobry. Ten gatunek powinno się przywrócić w wielu innych miejscach, gdzie są do tego warunki. To dla nich dobry teren, bogaty w żer - powiedział Kolator. Według leśniczego, żubry muszą dobrze czuć się w nowym miejscu. - Raczej nie wychodzą poza las. Do tej pory nie weszły ludziom w szkodę. Mają w lesie dobre warunki, więc nie potrzebują z tego lasu wychodzić - dodał.

Puszcza Augustowska to duży kompleks leśny położony głównie w województwie podlaskim, część znajduje się na terenie Białorusi i Litwy. Powierzchnia puszczy mierzy 160 tysięcy hektarów, z czego w Polsce znajduje się około 114 tysięcy ha. Puszczę porastają bory z przewagą sosny, z cenną odmianą sosny augustowskiej.

Nowi członkowie stada

Latem stado żubrów się powiększyło, bo na świat przyszedł cielak żubra. Dodatkowo ze stadem związał się dorosły żubr, dotąd dziko żyjący w puszczy. - Jeden z byków się do nich przyłączył i stale z nimi jest. Był też drugi, ale od jakiegoś czasu go nie widać - powiedział Adam Kolator.

Docelowo augustowskie stado ma liczyć około 50 zwierząt. Możliwe, że niedługo zostaną dowiezione jeszcze dwa, trzy młode żubry odpowiednio dobrane genetycznie. Mogą one pochodzić z Puszczy Boreckiej, skąd przyjechały pozostałe.

Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej to jeden z elementów programu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe". Jego celem jest tworzenie niewielkich populacji żubrów. Dzięki temu będzie można ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób u tych zwierząt. Program ma też służyć zwiększaniu zasięgu występowania żubrów w Polsce.

Lasy Państwowe podały na początku 2018 roki, że w Polsce żyją 1873 żubry, o 165 więcej niż rok wcześniej i blisko 1200 więcej niż w roku 1998. W Polsce jest najwięcej żubrów na świecie.