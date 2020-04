Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Piąta doba akcji i tysiące hektarów spalonego terenu

W Wiśle w stolicy niewiele ponad pół metra wody. "Sytuacja robi się tragiczna" - 24-04-2020 Po suchej zimie wiosna nie przyniosła opadów. Na hydrologicznej mapie Polski widać czarne linie, które nie zwiastują nic dobrego. Oznaczają bowiem bardzo niski poziom wody w rzekach. Za przykład może posłużyć Wisła, której stan wody spadał systematycznie w ostatnim czasie, aż do 53 centymetrów w piątek. czytaj dalej

Ponad 280 strażaków zawodowych i około 70 strażaków ochotników, 50 żołnierzy obrony terytorialnej, inne służby i okoliczni mieszkańcy walczą z żywiołem.

- Pożar nadal nie przekracza sumarycznego obszaru niecałych sześciu tysięcy hektarów. Występują jednak jeszcze pewne ogniska pożaru na odcinku Grzędy - Kanał Woźnawiejski - Kuligi. Najwięcej ognisk pożaru występuje na obszarze Lasu Wroceńskiego i tam też zostało skierowanych najwięcej sił i środków - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Tam też planowane są zrzuty wody z samolotów gaśniczych i śmigłowca, taka akcja była skuteczna w miniony czwartek, w połączeniu z pracą strażaków z podręcznym sprzętem na ziemi, którzy przytłumiony ogień dogaszali. Żeby zwiększyć efektywność działań samolotów, uruchomiony został bliższy niż dotąd punkt tankowania ich wodą. Planowane jest też użycie drugiego śmigłowca ze specjalnym zbiornikiem do akcji gaśniczych.

W miniony czwartek uczestniczący w akcji jeden taki śmigłowiec dokonał około dwustu zrzutów wody, którą na miejscu pobierał bez lądowania.

Trudne warunki

Sucha ściółka, brak opadów. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach - 24-04-2020 W wielu regionach Polski prognozowany jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki utrzymuje się na niskim poziomie wynoszącym 6-8 procent. Leśnicy apelują o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas przebywania w lesie. czytaj dalej

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk powiedział w piątek, że ogień jest między innymi w pobliżu Wrocenia, więc tam akcja prowadzona jest intensywnie. W planie jest budowa mostu pontonowego, by można było dotrzeć do lasu. Mówił, że dzięki temu na tym terenie będzie można rozstawić zbiorniki na wodę, żeby móc szybciej używać jej do gaszenia.

Odwołując się do szacunków dotyczących wielkości obszaru, który objął pożar, dodał, że z map, które park otrzymał z Lasów Państwowych wynika, że (według stanu na noc w czwartek), powierzchnia spalona lub wciąż objęta pożarem wynosi blisko 5,3 tysiąca hektarów. Dodał, że od tego czasu powierzchnia zwiększyła się o ponad 200 ha. - Pięć i pół tysiąca hektarów można powiedzieć w tej chwili jest albo spalonych, albo jeszcze się palących - dodał.

Jak podają strażacy, poza strażakami Państwowej Straży Pożarnej z województwa podlaskiego na miejscu działają także odwody operacyjne ze szkół aspirantów w Poznaniu i Krakowie oraz kompania gaśnicza z województwa warmińsko-mazurskiego i - tworzący wcześniej odwód taktyczny - pomorska kompania gaśnicza "Heweliusz". Praca strażaków jest utrudniona, do wielu miejsc nie da się dojechać z ciężkim sprzętem, dlatego funkcjonariusze przesiadają się na quady lub idą pieszo. Pożar gaszony jest przy pomocy ręcznych pomp.

Lasy Państwowe opublikowały w czwartek mapę pokazującą przyrost pożaru w kolejnych dniach.

Przyrost pożaru w kolejnych dniach (Kamil Onoszko (Nadl. Dobrocin), Jan Kaczmarowski (DGLP)/Lasy Państwowe)

Zdjęcie satelitarne pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym (NASA)

Obraz zniszczeń

Na miejscu widać potężne wsparcie mieszkańców. - Także wsparcie pracowników parku, bo jest to dbałość, troska o prawdziwy skarb. Pamiętajmy, że Biebrzański Park Narodowy to najrozleglejszy park w naszym kraju - mówił w środę Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Ci ludzie przynoszą żywność, podają napoje i wspierają strażaków jak tylko mogą. Niestety strażacy spotykają się z przykrym obrazem, ale tu już nie ludzi, tylko obrazem zniszczeń - dodał.

Jak relacjonował Batorski, strażacy napotykali zwęglone szczątki młodych łosi, saren. - Były obrazy, kiedy ptak bronił swojego gniazda, swoich miejsc lęgowych i swoim ciałem próbował zasłonić je przed płomieniami i ginął na oczach strażaków - opowiadał.

- Są to dramatyczne i bardzo przykre obrazy. Widzimy, że ginie przyroda. Natomiast powiedzmy sobie szczerze - takie pożary nie powstają samoistnie. Większość pożarów traw i lasów, ponad 95 procent to jest aktywność człowieka, a także bardzo często celowe podpalenie - podkreślił.

Wideo Widok z drona na spalone tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego

Zbawienny deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartkowym komunikacie odnoszącym się do pożaru podkreślił, że nie przewiduje znaczącej poprawy warunków atmosferycznych. "Co prawda spodziewamy się deszczu, ale będzie to lekki opad. Również wiatr nie będzie sprzyjał - szczególnie w sobotę, kiedy spodziewamy się burzy" - napisał IMGW.

Według resortu środowiska, strażaków i parku, najprawdopodobniej przyczyną pożaru było wypalanie traw.

Apel służb

Dziękując za ogromne wsparcie, Biebrzański Park Narodowy poprosił w piątek w mediach społecznościowych, by już nie dostarczać do niego żywności dla uczestników akcji gaśniczej, bo jest jej duży zapas. Zaapelował też o niepodejmowanie "samowolnej pomocy" bez konsultacji z parkiem, bądź PSP koordynującą akcją gaszenia pożaru, ponieważ stwarza to dodatkowe problemy dla przebiegu akcji.

Wiosenne pożary

Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są nad Biebrzą co roku, ale trwający obecnie jest największym w historii działalności tego parku. Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce. Zajmuje ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosi.

Zagrożenie pożarowe na torfowiskach (Maciej Zieliński/PAP)