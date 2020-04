Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. "Płoną bardzo cenne przyrodniczo tereny"

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Straż: uważajmy w lasach - 20-04-2020 Od poniedziałku znów można wchodzić do lasu. Jednak wstęp do nich może utrudnić nie wirus, a zagrożenie pożarem. Uważajmy podczas spacerów - apeluje rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Krzysztof Batorski. czytaj dalej

W całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy apelują o ostrożność podczas spacerów. W poniedziałek kilkanaście zastępów walczy z pożarem, który trawi bagienne łąki i lasy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ: NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Dyżurny w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poinformował, że pożar ma miejsce w rejonie styku trzech powiatów: augustowskiego, monieckiego i sokólskiego. W akcji uczestniczy 15 zastępów straży pożarnej i samolot gaśniczy Lasów Państwowych.

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk przekazał, że pożar ma miejsce na północ od Dolistowa w stronę obszaru ochrony ścisłej parku. Ani straż pożarna, ani pracownicy parku nie mówią na razie o powierzchni objętej pożarem.

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowego (bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie)

Może trwać od niedzieli

Czy w lesie trzeba będzie nosić maseczkę - 19-04-2020 Jak informuje Ministerstwo Środowiska, od poniedziałku 20 kwietnia można wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce. Czy w lasach i parkach narodowych będziemy musieli nosić maseczki? czytaj dalej

Dyżurny w WSKR poinformował, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło w poniedziałek rano przed godziną ósmą, niewykluczone jednak, że to kontynuacja pożaru, który miał miejsce w niedzielę wieczorem, bo - jak podkreślił - pożary zwłaszcza na takich podmokłych, trudno dostępnych terenach potrafią tlić się niezauważone.

- Sytuacja w sprawie bieżącego pożaru jest bardzo dynamiczna. Płoną bardzo cenne przyrodniczo tereny wokół Kopytkowa, Polkowa i w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej Czerwone Bagno - dawnego rezerwatu ścisłego Czerwone Bagno, jednego z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce - poinformował Artur Wiatr z Biebrzańskigo PN.

Dodał, że pożar jest "bardzo duży, rozległy". Ogień zauważono w niedzielę po południu. - Działania, w bardzo trudnych warunkach i przy gaszeniu podstawowym sprzętem, to jest tłumicami, trwały do samego rana. Niestety, pożar po chwili przerwy rozpoczął się na nowo, szybko rozprzestrzeniając się w kierunku południowo-zachodnim - poinformował Artur Wiatr. Dodał, że jednym z zadań jest zabezpieczenie zabudowań i siedlisk w Kopytkowie, by nie zajął ich ogień.





Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym (Michał Polakowski)





Susza, wypalanie trwa, a w efekcie pożary

Strażacy i Biebrzański PN - wcześniej także Narwiański Park Narodowy - apelowały i wciąż apelują o niewypalanie traw wiosną i przypominają, że to duże zagrożenie dla przyrody, ale też ludzi. Podkreślano, że akcje gaśnicze są utrudnione, tym bardziej że panuje susza i ogień szybko się rozprzestrzenia.

Największy w ostatnich latach pożar łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym miał miejsce przed tygodniem. "Paliły się torfowiska w basenie południowym pomiędzy groblą na Biały Grąd (sąsiedztwo Mścich) oraz rowem Klimasówka" - podsumował ten pożar park na swojej stronie internetowej. Powołując się na dane ze zdjęć satelitarnych, park poinformował, że ogień zniszczył 167 hektary terenu parku. "W zdecydowanej większości spaleniu uległy grunty prywatne w granicach parku" - poinformował Biebrzański PN. Akcja gaśnicza trwała 10 godzin. Jej koszty park oszacował na około 70-80 tysięcy złotych.