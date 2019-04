Prognoza pogody na dziś: ciepło, słonecznie, bezwietrznie

Prognoza pogody na Wielkanoc: ciepło, ale miejscami deszcz i burze - 18-04-2019 Tegoroczna Wielkanoc będzie na ogół pogodna, ale miejscami upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i lokalnych burz. Strefa opadów obejmie głównie wschodnią Polskę. Ciepło nas nie opuści i na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Piątek będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie przeważnie oscylować wokół 50-60 procent. W przeważającej części kraju odczujemy ciepło, a na północy Polski - komfort termiczny. Pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie stabilne, około południa barometry pokażą 1020 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północnego wschodu. Ciśnienie stabilne, około południa na barometrach zobaczymy 1036 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około południa na barometrach zobaczymy 1023 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie pozostanie stabilne, około południa na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 19 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie pozostanie stabilne, około południa odnotujemy 1004 hPa.