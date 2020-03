Przechodzi pieszy, sekundy później upada ogromne drzewo

Uważajcie na silny wiatr. Alarmy IMGW pierwszego i drugiego stopnia - 12-03-2020 W części kraju wieje silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Porywy mogą dochodzić do ponad 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W całej Polsce w czwartek wieje silny wiar. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest na północy kraju. W niektórych powiatach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na nagraniu z ulicy Dworcowej w Kartuzach widać ogromne drzewo, które upadło na ulicę chwilę po tym, jak przeszedł tuż obok niego pieszy.

Jak przekazał w rozmowie z tvnmeteo.pl oficer prasowy Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach st. kpt. Marek Szwaba, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Straż pożarna w całych Kartuzach wyjeżdżała do około 100 interwencji. - Zdecydowana większość to powalone drzewa i nieprzejezdne drogi - powiedział Szwaba. Dodał, że w kilku przypadkach były to uszkodzone dachy. - Sytuacja się uspokaja, ale liczba zgłoszeń prawdopodobnie przekroczy sto - zaznaczył.

Wideo Drzewo upada obok pieszego (Koszałka - Dom Handlowy Kartuzy)

Jedna osoba zginęła

W Łyśniewie Sierakowickim (pow. kartuski) na terenie województwa pomorskiego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 51-letni mężczyzna zginął po tym, jak na drzewo spadło na samochód. Dwie osoby zostały ranne.

Na Pomorzu Zachodnim ranne zostały cztery osoby. Wszyscy doznali urazów, gdy spadły na nich połamane drzewa. Jedną z rannych jest kobieta w ciąży.