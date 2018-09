Pierwszy mróz tej jesieni. Trzeba było skrobać szyby samochodów - 26-09-2018 Za nami chłodna, a miejscami zimna noc - termometry pokazały nawet -2 stopnie Celsjusza. Były miejsca, gdzie potrzebne były skrobaczki - szron pojawił się na szybach wielu samochodów Reporterów 24. Ich zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Na pogodę w Polsce wpływa wyż znad Ukrainy. To z jego powodu jesteśmy w chłodnej masie powietrza polarnego. Jednak w ciągu dnia stopniowo ten chłód będzie wypierany od zachodu przez cieplejsze masy płynące znad południowo-zachodniej Europy.

Powietrze jest suche, nie ma w nim wiele wilgoci, dzięki czemu dużo szybciej się ochładza.

Zimno, wręcz mroźno

W niedzielny poranek w wielu regionach pojawił się mróz. Temperatura spadła poniżej zera stopni. Przypominamy, że nie jest to pierwszy mróz tej jesieni.

Najniższą wartość odnotowano w niedzielę w Zamościu -2,5 stopnia Celsjusza, Zakopanem -2,3 st. C, Rzeszowie -2,2 st. C, Kielcach -2,1 st. C. Niewiele cieplej było w Katowicach i Jeleniej Górze. W każdym z tych miast termometry pokazały -2 stopnie Celsjusza. Ujemne wartości pojawiły się jednak w wielu miejscach na południu Polski.

"Drugi przedsmak zimy tej pięknej jesieni. Przymrozki w Serocku, 30 września 2018 r. godz. 7.15 - czyżby zima miała przyjść wcześniej w tym roku, czy zwiastun nowych warunków klimatycznych na naszym kontynencie?" - napisali na Kontakt 24 Danuta i Krzysztof. W okolicach Warszawy oficjalne stacje meteorologiczne odnotowały minimalną temperaturę równą 0 stopni Celsjusza.

Zdjęcia pokazujące mroźne poranki otrzymaliśmy na Kontakt 24:

~darnel Mróz



~D&K Drugi ”przedsmak” zimy w tej pięknej jesieni