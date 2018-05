"Przeleciał nade mną, wylądował i zaczął brodzić". Bocian czarny w Warszawie

Niecodzienny gość zawitał w poniedziałek w pobliże Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. To bocian czarny. - Wydawał się spłoszony - opowiada pani Anna, której udało się sfotografować rzadko obserwowanego w mieście ptaka. Zdjęcia przysłała na Kontakt 24.

- Wracałam ze sklepu. Bocian przeleciał nade mną, wylądował i zaczął brodzić - opowiedziała Anna Gwardjak w rozmowie z TVN Meteo. - Wydawał się bardzo spłoszony, starałam się go nie zestresować - dodała.

Do niecodziennego spotkania doszło w poniedziałek około godziny 16 przy ulicy Znanieckiego w pobliżu Trasy Siekierkowskiej. "Ptak brodził w Kanale Nowa Ulga. Naprawdę piękny okaz" - napisała pani Anna (Reporterka 24 o nicku Annah), przesyłając zrobione przez siebie zdjęcia na Kontakt 24.

Jak zaznaczyła w rozmowie, po raz pierwszy spotkała bociana czarnego. - Codziennie tędy przechodzę i nigdy wcześniej go nie widziałam - stwierdziła.

~Annah Bocian Czarny w Warszawie



Bliskie spotkania

O podobnym zdarzeniu pisał kilka lat temu portal TVN Warszawa. - Nie wierzyłem własnym oczom, jeszcze nigdy nie widziałem na wolności tego rzadkiego ptaka - opowiadał wówczas internauta Ardziu1, któremu udało się sfotografować bociana czarnego w zaroślach na Saskiej Kępie.

Z kolei w ubiegłym roku internauta Robert poinformował o bocianie czarnym, który regularnie odwiedza jego ogród w miejscowości Dopiewiec na Wielkopolsce. "Wizyty są codzienne, a powód jasny: rybki w sadzawce" - napisał.

Rzadki i nieufny

Bocian czarny (Ciconia nigra) to w Europie Środkowej, w tym w Polsce, rzadki ptak lęgowy. Polską populację szacuje się na około 1200 par. Z uwagi na rzadkość występowania, jest objęty w naszym kraju ścisłą ochroną. Wokół obszarów, na których ptaki te tworzą swoje gniazda (w promieniu ok. 500 metrów), są ustanawiane specjalne strefy ochronne. Nie mogą zbliżać się do nich ludzie, a leśnicy prowadzić tam prac porządkowych.

Jest nieco mniejszy od bociana białego, dużo od niego rzadszy i w odróżnieniu od swego jaśniej upierzonego krewniaka, raczej unika kontaktów z człowiekiem. Ostatnio jednak - jak zauważono - zmienia swe zwyczaje i zaczyna zakładać gniazda bliżej osad ludzkich, a nawet pojawiać się na terenach miast.

Mapa zasięgu występowania bociana czarnego. Ilustracja: Ulrich Prokop/Wikipedia (CC BY-SA 2.5)

Legenda: kolor pomarańczowy - obszary lęgowisk; kolor niebieski - zimowiska; kolor zielony - siedliska całoroczne.