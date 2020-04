"Przeszło całe pole i rozwiało się". Diabełek pyłowy w okolicach Legnicy

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ SWOJĄ RELACJĄ NA KONTAKT 24

Diabełek pyłowy

Reporter 24 Krzysztof uchwycił ciekawe zjawisko, do którego doszło w okolicach Legnicy na Dolnym Śląsku. Zjawisko, które widzimy na nagraniu, nie jest trąbą powietrzną. To wir pyłowy, nazywany również diabełkiem pyłowym. Ma kształt kolumny o niewielkiej średnicy. Ten uchwycony na nagraniu i zdjęciach utworzył się w sobotę około godziny 13.30 we wsi Gniewomirowice. Sprzyjały mu suche warunki. "Zjawisko trwało kilka-kilkanaście minut, przeszło całe pole i rozwiało się" - napisał Reporter 24.

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, kiedy nad powierzchnię Ziemi uniosą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Ma on kształt wirującej kolumny o niewielkiej średnicy (do około 10 metrów). Powstaje podczas ciepłych, bezchmurnych dni.

Czas życia typowego wiru pyłowego to kilka (maksymalnie kilkadziesiąt) minut. Można spotkać je praktycznie we wszystkich miejscach na świecie.

~Krzysztof

