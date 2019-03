Przypomina mieszankę kozy, antylopy i niedźwiedzia. Pierwsze takie narodziny w Polsce

Niedźwiedzie na spacerze. "Są bardzo pobudzone, mogą w każdej chwili zaatakować" - 28-03-2019 Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu i można spotkać je na bieszczadzkich drogach. Natknął się na nie leśniczy Kazimierz Nóżka z Nadleśnictwa Baligród. czytaj dalej

Jak przekazała rzeczniczka prasowa zoo Joanna Kij, wrocławskie stado liczy cztery młode osobniki. Zwierzęta przybyły tu w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 roku z trzech ogrodów zoologicznych - Liberca, Drezna i Berlina. Takiny złote zamieszkały na specjalnie przygotowanym wybiegu w najstarszej części wrocławskiego zoo. Samiczka urodziła się 12 marca i nie odstępuje swojej matki na krok.

- Obserwujemy bardzo dobrą relację między nowo narodzoną samiczką, a jej matką. Matka jest troskliwa i kiedy pojawiamy się w pobliżu, dosłownie zasłania swoim ciałem małą - opowiadała Anna Rosiak, opiekunka z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

- Na razie musi skończyć miesiąc, by można było oficjalnie przypisać ją na stan. Do tego czasu powinna mieć już imię, nad którym ciągle się zastanawiamy. Wiemy, że powinno w jakiś sposób wiązać się z Chinami, skąd pochodzi ten gatunek oraz zaczynać się na literę Z, po matce - dodała Rosiak. Pracownicy zoo czekają na podpowiedzi dotyczące imienia.

Mieszanka trzech gatunków

Takiny złote (Budorcas taxicolor bedfordi) to endemity. W tym przypadku jest to rzadko spotykany gatunek, który naturalnie występuje jedynie na chińskich wyżynach w prowincji Shanxi. Takiny żyją na wysokości do 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Mierzą blisko 1,4 metra wysokości i osiągają do 2,2 metra długości. Dorosłe osobniki mogą ważyć nawet 350 kilogramów.

Ich budowa ciała jest wyjątkowo charakterystyczna - może przypominać oglądającym mieszankę antylopy, kozy i niedźwiedzia. Rogi takinów złotych są krótkie i osadzone blisko siebie, co sprawia, że wyglądają, jakby posiadały tylko jeden.

Takin złoty we wrocławskim zoo (PAP/Maciej Kulczyński)







Dostęp pokarmu a liczebność osobników

"Stary, to potwór" - 27-03-2019 W niedzielę potężny aligator wprawił w osłupienie graczy na polu golfowym w Savannah w stanie Georgia. Zwierzę wyłoniło się z pobliskiego buszu i spokojnie przeszło przez teren. czytaj dalej

Poza liśćmi czy kwiatami ich smakołykiem są pędy bambusa. Dostępność pokarmu warunkuje liczebność stad takinów. Gdy jest go pod dostatkiem, występują w grupach składających się z nawet 300 osobników, z kolei gdy dokucza im jego brak - liczą zaledwie 35 osobników. Ich wrogiem są głównie niedźwiedzie, wilki czy lamparty. By bronić się przed zagrożeniem, chowają się w zaroślach czy przeskakują przez skały. W naturalnym środowisku dożywają 18 lat.

Zgodnie ze statusem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody takiny złote należą do gatunków "wrażliwych" na wyginięcie (Vulnerable - V). Wylesienia, fragmentacja siedlisk i polowania są dla nich największym zagrożeniem.

Gdy dorośnie opuści zoo

Po osiągnięciu dojrzałości płciowej, samica takina złotego wyjedzie do innego ogrodu zoologicznego, by tam wesprzeć nowo powstające lub istniejące już stado hodowlane. Jest to kluczowe z perspektywy wzmocnienia lub odnowy populacji, która jest zagrożona wyginięciem. Takie rozwiązanie umożliwia rozwój liczebności osobników należących do gatunków zagrożonych w ich naturalnym środowisku.

Wymiana hodowlana obejmuje współpracę pomiędzy ogrodami zoologicznymi pod nadzorem koordynatorów hodowli poszczególnych gatunków i w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA). Niemal 900 projektów hodowli zachowawczych prowadzi się ogrodach zoologicznych na całym świecie.