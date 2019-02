Ptaki czują wiosnę. Poruszenie w Parku Narodowym Ujście Warty

Coraz dłuższy dzień i coraz wyższa temperatura - to znak dla przyrody, że powoli zbliża się wiosna. Pierwsze jej oznaki widać między innymi w Parku Narodowym Ujście Warty, gdzie zlatuje się coraz więcej ptaków.

- Pierwsze oznaki wiosny to przede wszystkim pojawiające się skowronki - opowiadał Michał Wołownik, pracownik Parku Narodowego Ujście Warty. Dodał, że wiosnę zapowiada również coraz większa liczba gęsi, zatrzymujących się w Parku na odpoczynek podczas migracji z Europy Zachodniej.

Jak szacuje Wołownik, szczyt liczebności przylatujących do Parku gęsi prawdopodobnie przypadnie na początek marca.

Żurawie, bieliki i myszołowy

- Zaczynają się też odzywać żurawie terytorialnie, czyli ptaki dobrane już w pary, które zaczynają pilnować swojego terytorium. Stopniowo obserwujemy też zwiększoną aktywność bielików przy gniazdach, gdzieniegdzie mamy już tokujące pary myszołowów, także tą wiosnę zaczynamy już słyszeć i obserwować w Parku - przyznał Wołownik.

Wideo W Szczecinie zakwitły krokusy

Skąd ptaki wiedzą, że nadchodzi wiosna?

Jak tłumaczy pracownik PN Ujście Warty, najważniejszym czynnikiem, dzięki któremu ptaki odczuwają nadejście wiosny jest wydłużanie się dnia. - Wraz ze wzrostem długości dnia dni są cieplejsze, ptaki są aktywne przez dłuższy czas. Nazywamy to fototropizmem - tłumaczył. Dodał również, że ptaki oceniają, że zbliżają się cieplejsze dni, odpowiednie dla wyprowadzania lęgów.

Parkowe "must see"

Obecnie spośród gatunków ptaków najwięcej jest gęsi. Pod względem liczebności dominują cztery gatunki: gęgawa, zbożowa, tundrowa i białoczelna.

Gdzie najlepiej się udać, chcąc podejrzeć ptaki w PN Ujście Warty?

- Przede wszystkim ścieżka przyrodnicza "Ptasim szlakiem", czyli tak zwana kultowa betonka […] Jest to miejsce, gdzie mamy w sumie jedną z największych koncentracji ptaków i najlepsze warunki do obserwowania ptaków - mówił Wołownik. Na terenie Parku znajdują się również liczne punkty widokowe.



Park Narodowy Ujście Warty znajduje się na zachodzie Polski, tuż przy granicy z Niemcami, w rejonie ujścia Warty do Odry. Powstał w celu ochrony unikatowych terenów podmokłych, pastwisk oraz łąk. Zaobserwowano tam 279 gatunków ptaków.

