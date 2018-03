Ptaki drapieżne ciągną do miast. "Zabierając im siedliska, musimy się z tym liczyć"

Jak dokarmiać ptaki? Pieczywo im szkodzi - 03-03-2018

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostęp do pożywienia oraz wody. Leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Lasy Państwowe na dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym przeznaczają ok. 6 mln zł. czytaj dalej