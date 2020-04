RCB przypomina o otwarciu lasów i parków. Jak być bezpiecznym w lesie

"Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB do mieszkańców całej Polski, o treści: Uwaga! Od 20.04 otwarte parki i lasy, więcej osób może być w sklepach" - napisano na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. W I etapie, od poniedziałku 20 kwietnia otwarte mają zostać lasy i parki. Prawo do samodzielnego wyjścia z domu mają otrzymać dzieci od 13 roku życia.

Uwaga❗️Alert RCB❗️

Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB do mieszkańców całej Polski, o treści: Uwaga! Od 20.04 otwarte parki i lasy, wiecej osob moze byc w sklepach. Informacje nt. nowych zasad: https://t.co/shbA5KcYNN pic.twitter.com/sfz92UJBFG — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 19, 2020

Jak zachowywać się w lesie

Lasy Państwowe apelowały wcześniej:

"Prosimy gorąco: przede wszystkim siedźcie w domach, a jeśli już wybieracie się na spacer do lasu, zaplanujcie go tak, by nie potęgować zagrożenia dla siebie i innych. Lasów mamy mnóstwo, wszędzie w nich spacer jest tak samo zdrowy i przyjemny. Dlatego nie wybierajcie najpopularniejszych, "gorących turystycznie" atrakcji, lecz odkrywajcie w okolicy nowe leśne zakątki, mniej uczęszczane, gdzie łatwiej zachować maksymalne możliwe odosobnienie. Mamy w Polsce dość lasów, by każdy mógł znaleźć takie miejsce dla siebie. Lepszą porą na wyprawę będą też godziny poranne albo przed zachodem słońca i dni powszednie niż weekendy, bo wtedy ludzi w lesie jest mniej. Nastawcie się raczej na krótkie spacery niż dłuższe wycieczki krajoznawcze, unikajcie też ryzykownych zachowań, które mogłyby skutkować koniecznością wzywania służb ratunkowych - te mają obecnie ważniejsze zadania i są bardzo obciążone z powodu walki z SARS-CoV-2."

Pamiętajmy, by w przestrzeni publicznej poruszać się z zasłoniętymi ustami i nosem.

