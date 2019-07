Rok badań i obserwacji, potem spłoną w atmosferze. Polskie satelity opuściły ISS

Tak daleko w kosmosie jeszcze nie byliśmy. Sonda dotarła do planetoidy Ultima Thule - 01-01-2019

Sonda NASA New Horizon dotarła do planetoidy Ultima Thule. To znajdujący się najdalej od Ziemi obiekt Układu Słonecznego, który kiedykolwiek został zbadany podczas misji kosmicznej. czytaj dalej