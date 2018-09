Gwałtowny początek jesieni. Ostrzeżenia w wielu regionach - 24-09-2018 Po wietrznej nocy wieje również w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez silnym wiatrem siedem województw, głównie południowej Polski. Miejscami prędkość porywów może dochodzić do 75 kilometrów na godzinę. Na północy możliwe są burze. czytaj dalej

W wyniku silnego wiatru doszło do licznych zerwań linii energetycznych, na drogi padały drzewa i konary. Jak poinformowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bez prądu pozostawało 159,1 tysiąca odbiorców - najwięcej w województwie małopolskim (37,2 tysiąca), lubelskim (35,4 tys.) i świętokrzyskim (33,7 tys.).

W poniedziałek o poranku najsilniej wiało na Kasprowym Wierchu i Śnieżce (do 130 kilometrów na godzinę), a poza obszarami górskimi w Bielsku-Białej (do 115 km/h).

Ranny pięciolatek

Jak poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, łącznie od niedzieli do poniedziałku rano straż pożarna wyjeżdżała 814 razy, z czego od północy do 6 rano 588 razy. 52 interwencje dotyczyły usuwania skutków wiatru, a 36 - skutków opadów deszczu. W większości przypadków usuwano połamane drzewa. W wyniku wichur jedna osoba została ranna.

- Większość interwencji dotyczyła usuwania setek powalonych i połamanych drzew. Jedna osoba została ranna. W Rabce-Zdroju w województwie małopolskim drzewo spadło na linię energetyczną, w wyniku czego na placu zabaw niegroźnie ranne zostało 5-letnie dziecko - przekazał Frątczak.

Według straży pożarnej w poniedziałek rano bez prądu pozostawało 136 tys. gospodarstw domowych. Najwięcej - 37,2 tys. w Małopolsce, 35,4 tys. na Lubelszczyźnie i 33,7 tys. w Świętokrzyskiem. Dane mogą się zmieniać. Jak przekazał Frątczak, zdarzeń wciąż przybywa.

Wideo Ranny 5-latek po wichurach

"Nie nadążamy odbierać telefonów"

Prognoza pogody na dziś: silny wiatr, sztorm i deszcz - 24-09-2018 Poniedziałek będzie deszczowy w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W wielu regionach powieje silny wiatr. czytaj dalej

W województwie lubelskim strażacy w poniedziałek rano odebrali niemal 300 telefonów z prośbami o interwencje. - Ciągle napływają nowe zgłoszenia, nie nadążamy odbierać telefonów - powiedział dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak.

Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania z dróg połamanych drzew i konarów oraz pomocy przy uszkodzonych dachach. Zablokowana została droga krajowa nr 19 w miejscowości Tomaszówka między Lublinem a Kraśnikiem. Samochód osobowy zatrzymał się tam przed powalonym drzewem, a z tyłu najechała na niego ciężarówka. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.

Powalone drzewa zablokowały też drogę krajową nr 82 w miejscowości Suchawa między Łęczną a Włodawą. W Lublinie konar spadł na samochód firmy oczyszczającej miasto, nikomu nic się nie stało.

Setki interwencji na południu

W Małopolsce strażacy interweniowali 263 razy, najwięcej w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickim i oświęcimskim. Wezwania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi. Wiatr uszkodził też cztery dachy.

Wiele przeszkód na drogach - 24-09-2018 Warunki na drogach będą niesprzyjające. czytaj dalej

Dyżurny małopolskiej PSP powiedział, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickimi i oświęcimskim. Oprócz powalonych drzew strażacy zabezpieczali także cztery uszkodzone przez wiatr dachy.

Na Podkarpaciu straż pożarna interweniowała ponad 140 razy. - Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew lub konarów, które tarasowały ulice lub chodniki. Skutki silnego wiatru dotknęły wszystkie powiaty regionu - poinformował w poniedziałek rano rzecznik podkarpackiej PSP Marcin Betleja. - Porządkowanie nie zakończy się wcześniej niż w godzinach południowych. Oczywiście, jeśli do tej pory wiatr przestanie wiać - dodał.

Rzecznik zalecił, żeby w ciągu dnia nie przebywać w parkach i na terenach zadrzewionych. - Nie zostawiajmy także samochodów pod drzewami czy reklamami wielkopowierzchniowymi. Z balkonów budynków usuńmy przedmioty, które w razie silnych podmuchów wiatru mogą być groźne dla otoczenia - przypomniał.

Wideo Straż pożarna o wichurach w Małopolsce

Świętokrzyskie z wiatrem

Silny wiatr, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu, pojawił się w województwie świętokrzyskim około godz. 3. Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Józef Białogoński, do godz. 7. strażacy interweniowali 132 razy - usuwali głównie połamane konary drzew i przewrócone drzewa z dróg.

- Nie ma osób poszkodowanych - to najważniejsze. Nie mamy także informacji, żeby gdzieś były uszkodzone budynki czy zerwane dachy - dodał.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Mocno powiało na Śląsku

Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury - 23-09-2018 Ciepłe dni - z temperaturą powyżej 20 stopni - od tego weekendu będą rzadkością. czytaj dalej

Silny wiatr występował również w województwie śląskim. Strażacy interweniowali tam około 300 razy. Nie było jednak zgłoszeń o poszkodowanych. Według informacji dyżurnego działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach liczba bez energii elektrycznej o godz. 6 było 23,2 tys. odbiorców.

Najsilniej wiało w Bielsku-Białej (do 115 kilometrów na godzinę). Oficer dyżurny bielskiej straży pożarnej Tomasz Grabczewski podał w poniedziałek rano, że strażacy interweniowali tam prawie 60 razy. - Najwięcej wezwań dotyczyło połamanych drzew. Spadające konary uszkodziły kilka samochodów. Wiatr naderwał także blaszany garaż, który oparł się o ogrodzenie - powiedział Grabczewski.

Około 50 razy interweniowali strażacy ze Śląska Cieszyńskiego. Byli wzywani głównie do usuwania z dróg powalonych drzew. Kilkanaście razy wyjeżdżali w teren także strażacy z Żywiecczyzny. Do strażaków zaczęły napływać pierwsze wezwania około godziny 18. Na Jeziorze Żywieckim przewróciła się żaglówka. Czterej mężczyźni wpadli do wody. Rzecznik żywieckiej straży pożarnej Marek Tetłak powiedział, że świadkiem zdarzenia był wędkarz, który wezwał pomoc. Żeglarzy wyłowiono z jeziora.

Interwencje w województwie łódzkim

Ponad 12 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu w wyniku uszkodzeń linii i stacji energetycznych z powodu silnego wiatru w województwie łódzkim - poinformował w poniedziałek rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Strażacy interweniowali około 40 razy.

Największe problemy z dostawą energii elektrycznej są w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Bełchatowa, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego. Powodami są zerwanie linii średniego napięcia i uszkodzenia stacji energetycznych.

- Strażacy odnotowali w nocy około 40 interwencji. Dotyczyły one głównie powalonych drzew. Nie mamy informacji o poważnych zniszczeniach gospodarstw i o osobach poszkodowanych - dodał Cezary Zarzycki z łódzkiego WCZK.

Wiatr będzie silny również w ciągu dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku województw.