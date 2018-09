Silny wiatr łamał drzewa i niszczył dachy. Tysiące odbiorców bez prądu

Gwałtowny początek jesieni. Ostrzeżenia w wielu regionach - 24-09-2018 Po wietrznej nocy wieje również w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez silnym wiatrem siedem województw, głównie południowej Polski. Miejscami prędkość porywów może dochodzić do 75 kilometrów na godzinę. Na północy możliwe są burze. czytaj dalej

W wyniku silnego wiatru doszło do licznych zerwań linii energetycznych, na drogi padały drzewa i konary. Jak poinformowało w poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bez prądu pozostawało 159,1 tysiąca odbiorców - najwięcej w województwie małopolskim (37,2 tysiąca), lubelskim (35,4 tys.) i świętokrzyskim (33,7 tys.).

W poniedziałek o poranku najsilniej wiało na Kasprowym Wierchu i Śnieżce (do 130 kilometrów na godzinę), a poza obszarami górskimi w Bielsku-Białej (do 115 km/h).

Ranny pięciolatek

Jak poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, łącznie od północy strażacy interweniowali niemal 1500 razy. Jak zaznaczył Frątczak, ta liczba cały czas rośnie. W większości przypadków usuwano połamane drzewa. W wyniku wichur jedna osoba została ranna.

- Większość interwencji dotyczyła usuwania setek powalonych i połamanych drzew. Jedna osoba została ranna. W Rabce-Zdroju w województwie małopolskim drzewo spadło na linię energetyczną, w wyniku czego na placu zabaw niegroźnie ranne zostało 5-letnie dziecko - przekazał Frątczak.

Według straży pożarnej w poniedziałek rano bez prądu pozostawało 136 tys. gospodarstw domowych. Najwięcej - 37,2 tys. w Małopolsce, 35,4 tys. na Lubelszczyźnie i 33,7 tys. w Świętokrzyskiem. Dane mogą się zmieniać. Jak przekazał Frątczak, zdarzeń wciąż przybywa.

Wideo Ranny 5-latek po wichurach

"Nie nadążamy odbierać telefonów"

Prognoza pogody na dziś: silny wiatr, sztorm i deszcz - 24-09-2018 Poniedziałek będzie deszczowy w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. W wielu regionach powieje silny wiatr. czytaj dalej

W województwie lubelskim strażacy w poniedziałek rano odebrali niemal 300 telefonów z prośbami o interwencje. - Ciągle napływają nowe zgłoszenia, nie nadążamy odbierać telefonów - powiedział dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak.

Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania z dróg połamanych drzew i konarów oraz pomocy przy uszkodzonych dachach. Zablokowana została droga krajowa nr 19 w miejscowości Tomaszówka między Lublinem a Kraśnikiem. Samochód osobowy zatrzymał się tam przed powalonym drzewem, a z tyłu najechała na niego ciężarówka. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.

Powalone drzewa zablokowały też drogę krajową nr 82 w miejscowości Suchawa między Łęczną a Włodawą. W Lublinie konar spadł na samochód firmy oczyszczającej miasto, nikomu nic się nie stało.

Setki interwencji na południu

W Małopolsce strażacy interweniowali 263 razy, najwięcej w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickim i oświęcimskim. Wezwania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi. Wiatr uszkodził też cztery dachy.

Wiele przeszkód na drogach - 24-09-2018 Warunki na drogach będą niesprzyjające. czytaj dalej

Dyżurny małopolskiej PSP powiedział, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach: krakowskim, tarnowskim, wadowickimi i oświęcimskim. Oprócz powalonych drzew strażacy zabezpieczali także cztery uszkodzone przez wiatr dachy.

Na Podkarpaciu straż pożarna interweniowała ponad 140 razy. - Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew lub konarów, które tarasowały ulice lub chodniki. Skutki silnego wiatru dotknęły wszystkie powiaty regionu - poinformował w poniedziałek rano rzecznik podkarpackiej PSP Marcin Betleja. - Porządkowanie nie zakończy się wcześniej niż w godzinach południowych. Oczywiście, jeśli do tej pory wiatr przestanie wiać - dodał.

Rzecznik zalecił, żeby w ciągu dnia nie przebywać w parkach i na terenach zadrzewionych. - Nie zostawiajmy także samochodów pod drzewami czy reklamami wielkopowierzchniowymi. Z balkonów budynków usuńmy przedmioty, które w razie silnych podmuchów wiatru mogą być groźne dla otoczenia - przypomniał.

Wideo Straż pożarna o wichurach w Małopolsce

Świętokrzyskie z wiatrem

Silny wiatr, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu, pojawił się w województwie świętokrzyskim około godz. 3. Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Józef Białogoński, do godz. 7. strażacy interweniowali 132 razy - usuwali głównie połamane konary drzew i przewrócone drzewa z dróg.

- Nie ma osób poszkodowanych - to najważniejsze. Nie mamy także informacji, żeby gdzieś były uszkodzone budynki czy zerwane dachy - dodał.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Mocno powiało na Śląsku

Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury - 23-09-2018 Ciepłe dni - z temperaturą powyżej 20 stopni - od tego weekendu będą rzadkością. czytaj dalej

Staż pożarna w województwie śląskim odnotowała około 450 interwencji.

- Pogoda nadal jest zmienna, mimo usuwania awarii ciągle mamy zgłoszenia kolejnych - powiedział Łukasz Zimnoch ze śląskich struktur spółki Tauron Dystrybucja. Najwięcej zgłoszeń o uszkodzeniach energetycy mają z powiatów: bielskiego, będzińskiego i gliwickiego.

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. byrg. Aneta Gołębiowska powiedziała, że do rozmaitych interwencji związanych z silnym wiatrem strażaków wzywano już około 450 razy. - Były to przede wszystkim wezwania do usunięcia drzew i konarów powalonych na drogi, linie energetyczne i samochody. Wszystkie drogi są obecnie przejezdne, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - powiedziała. Podobnie jak energetycy, strażacy najwięcej pracy mają w okolicach Bielska-Białej, Gliwic, Pszczyny i Cieszyna.

Lotnisko Katowice w poniedziałek rano obsługiwało operacje lotnicze bez większych utrudnień. Niewielkie opóźnienia - wynoszące z reguły 15-20 minut - miały pociągi.

Widowiskowe chmury burzowe nad Ustką - 22-09-2018 Do Polski napłynęło niestabilne powietrze, sprzyjające tworzeniu się groźnych zjawisk. Na nagraniu, które otrzymaliśmy z Ustki, widać widowiskowe chmury burzowe. czytaj dalej

Interwencje w województwie łódzkim

Jak podała spółka Tauron w komunikacie, silny wiatr połączony z intensywnymi opadami deszczu, spowodował łamanie się drzew, które przewracając się uszkadzały linie, słupy i stacje energetyczne. Spółka, która dostarcza prąd odbiorcom w południowej Polsce zarejestrowała w sumie ponad 2,5 tys. zgłoszeń dotyczących uszkodzeń linii niskiego napięcia i liczba ta rośnie. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim i małopolskim, gdzie w niedzielę w nocy i w poniedziałek rano wiało i padało najintensywniej. W szczytowym momencie, w poniedziałek rano, prądu było pozbawionych 23 tys. gospodarstw domowych w regionie.

Ponad 12 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu w wyniku uszkodzeń linii i stacji energetycznych z powodu silnego wiatru w województwie łódzkim - poinformował w poniedziałek rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Strażacy interweniowali około 40 razy.

Największe problemy z dostawą energii elektrycznej są w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Bełchatowa, Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego. Powodami są zerwanie linii średniego napięcia i uszkodzenia stacji energetycznych.

- Strażacy odnotowali w nocy około 40 interwencji. Dotyczyły one głównie powalonych drzew. Nie mamy informacji o poważnych zniszczeniach gospodarstw i o osobach poszkodowanych - dodał Cezary Zarzycki z łódzkiego WCZK.

Wiatr będzie silny również w ciągu dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku województw.