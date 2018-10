Wichura wyrywała drzewa z korzeniami. Zginęło co najmniej 12 osób - 31-10-2018 Co najmniej 12 osób zginęło we Włoszech podczas ostatnich wichur, gwałtownych burz i powodzi - informują media, powołując się na lokalne władze. Synoptycy ostrzegają, że pogoda na razie się nie poprawi. czytaj dalej

Jak poinformował w środę rano rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak, najwięcej interwencji, bo aż 373, odnotowano w województwie dolnośląskim. 143 zgłoszenia przyjęto w woj. opolskim i 116 w śląskim. Nikt nie został ranny.

W większości przypadków interwencje dotyczyły usuwania połamanych i powalonych drzew. W kilku uszkodzone zostały elementy konstrukcyjne budynków.

Jak podkreślił Frątczak, rano zmniejszyła się liczba gospodarstw pozbawionych prądu. Obecnie bez dostaw energii pozostaje 1 606 odbiorców. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najwięcej przypadków jest w województwie dolnośląskim (970), małopolskim (470) i opolskim (166).

Halny to regionalna nazwa dla wiatru fenowego, stosowana jedynie w Tatrach. Fen to wiatr zstępujący z grzbietów górskich w doliny, który niesie duże zagrożenie. We wtorek najsilniejsze porywy odnotowano na Kasprowym Wierchu. Wiatr rozpędził się tam do 155 kilometrów na godzinę.

Wieje, choć słabiej, także w środę. W wysokich partiach Tatr porywy osiągają prędkość 80 kilometrów na godzinę, w Sudetach 70 km/h, a w obszarach podgórskich 40-50 km/h. W centrum kraju wieje słabo i umiarkowanie.

Według synoptyków w czwartek w całym kraju porywy wiatru osiągną prędkość 60-80 km/h, ale w Wysokich Tatrach może powiać nawet powyżej 100 km/h. W kolejnych dniach wiatr będzie się uspokajać.

Zamknięte punkty wejściowe do TPN

Na Podhalu powalone drzewa uszkodziły cztery samochody i kilka dachów, w tym na szkole podstawowej na zakopiańskiej Cyrhli. Nikt nie został ranny.

Z powodu szalejącego wiatru halnego wszystkie punkty wejściowe do Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały zamknięte. Jak poinformował TPN na Facebooku, "oznacza to, że TPN nie pobiera opłat za wstęp, ale nie zakazuje wejścia na własną odpowiedzialność". Z uwagi na silny wiatr nie kursowała kolej linowa na szczyt.