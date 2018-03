Trudne warunki na drogach w części kraju - 10-03-2018 Część dróg pozostanie sucha, na inne spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Według prognozy pogody, w prawie całym kraju wystąpią opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do zera stopni na Nizinie Szczecińskiej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał w sobotę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla części Pomorza i dla strefy brzegowej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

STREFA BRZEGOWA

W części zachodniej wybrzeża bałtyckiego wystąpi silny wiatr wschodni i północno-wschodni, który osiągnie prędkość od 5 do 6, w porywach 7, a miejscami nawet 8 stopni w skali Beauforta.

We wschodniej strefie brzegowej powieje wschodni wiatr z prędkością 5 do 6, w porywach 7, w godzinach południowych wzrastający na 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie w zachodniej części wybrzeża obowiązuje do godziny 22.00 w sobotę, a we wschodniej - do godziny 16.00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE- subregion nadmorski

Na tym obszarze wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 30-45 km/h, z porywami do 75 km/h. Najsilniej powieje na wybrzeżu.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę, w godzinach 10.30-16.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - subregion nadmorski

W tym regionie może wystąpić silny, wschodni wiatr, o średniej prędkości od 30-45 km/h, z porywami do 75 km/h. Alert pogodowy będzie trwał w sobotę w godzinach 10.30-16.00.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

W wyniku prognozowanych opadów deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych rzekach na terenie województwa mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w sobotę w godzinach 10-18.00.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Alert drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."