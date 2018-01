Silny wiatr nie odejdzie znad Polski do czwartku. Ostrzeżenia dla większości kraju

Deszcz i deszcz ze śniegiem utrudnią jazdę - 30-01-2018 We wtorek w całej Polsce pojawią się utrudnienia na drogach w postaci opadów deszczu i śniegu z deszczem. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw.

Alerty będą obowiązywać również w najbliższych dniach, jednak ich liczba zmaleje.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

Strefa brzegowa zachodnia

Powieje wiatr z kierunków zachodnich od 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 13.

Strefa brzegowa wschodnia

W tych regionach pojawią się podmuchy wiatru z kierunków zachodnich od 5 do 6 w porywach do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 12.

Województwo pomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, z porywami do 90 km/h, w nocy do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 10.

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

Prognoza pogody na dziś: deszczowo w całej Polsce, silny wiatr - 30-01-2018 We wtorek niemal w całym kraju wystąpią opady deszczu, które na wschodzie mogą przejść w opady śniegu. Mieszkańcy wybrzeża odczują silne porywy wiatru. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. czytaj dalej

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 10.

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 13.

Prognozowane porywy wiatru na wtorek

Województwo dolnośląskie

Uwięzieni na wyciągu narciarskim. Śmigłowce przyleciały na pomoc - 29-01-2018 Ponad 150 narciarzy utknęło w poniedziałek na zepsutym wyciągu krzesełkowym w ośrodku narciarskim Kreischberg w austriackiej Styrii. Na ratunek wysłano kilka śmigłowców. czytaj dalej

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 14.

Województwo opolskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Województwo łódzkie



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 10.

Województwo śląskie

Beskid Śląski i Żywiecki

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion centralny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion jurajski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Województwo mazowieckie

Śmierć królewskiego ptaka. Bielik nie przeżył zderzenia z linią energetyczną - 29-01-2018 Na martwego bielika natrafili leśnicy w Borach Kujańskich (woj. wielkopolskie). Prawdopodobnie to ptak z pary lęgowej gniazdującej w tamtejszych lasach. czytaj dalej

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 12.

Województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 12.

Województwo małopolskie

Subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion północny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Województwo podkarpackie

Subregion północny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

Bieszczady i Beskid Niski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

Województwo podkarpackie

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 16.

Województwo podlaskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne (TVN Meteo za IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Silny wiatr nie odejdzie znad Polski co najmniej do czwartku.

Prognozowane ostrzeżenia na środę (TVN Meteo za IMGW)

Prognozowane ostrzeżenia na czwartek (TVN Meteo za IMGW)