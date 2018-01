Silny wiatr, oblodzenia. Sprawdź, gdzie obowiązują ostrzeżenia

Fryderyka przeszła nad Polską. Wypadki, utrudnienia komunikacyjne, odbiorcy bez prądu - 19-01-2018 700 interwencji strażaków, dwie osoby lekko ranne, 65 budynków uszkodzonych - to bilans orkanu Fryderyka, który po przejściu nad Polską opuszcza granice naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński w piątek rano odbierają meldunki na temat bieżącej sytuacji. czytaj dalej

Ostrzeżenia o silnym wietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek w kilku województwach ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru, opadów śniegu i oblodzenia.

Bieszczady i Beskid Niski

Wydano ostrzeżenie 2 stopnia, które ma obowiązywać do godziny 14. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Województwo podkarpackie - subregion północny

Wydano ostrzeżenie 1 stopnia, które będzie obowiązywać do godziny 14. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. O godzinie 6:20 na stacji w Rzeszowie zanotowano poryw wiatru 20 m/s ( 72 km/h). Porywy wiatru będą się nasilać.

Ostrzeżenia o opadach śniegu

Wydano ostrzeżenie 1 stopnia, które będzie obowiązywać do godziny 18. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, z południowego wschodu i wschodu.

Województwo warmińsko-mazurskie

Wydano ostrzeżenie 1 stopnia, które będzie obowiązywać do godziny 15. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 12 cm, lokalnie do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, z południowego wschodu i wschodu.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia informuje, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że prognozowane jest "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."