Silny wiatr w Tatrach. Porywy przewracały stragany

Noc z wtorku na środę przyniosła w Tatrach i na Podhalu bardzo silne porywy wiatru. Wiało do godziny 4, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej.

W górach porywy wiatru rozpędzały się do około 200 kilometrów na godzinę, zaś w samym Zakopanem do prawie 100 km/h. Wiatru miał tak wielką siłę, że przewracał stragany na Gubałówce.

Pogoda spowodowała, że strażacy mieli mnóstwo pracy. Interweniowano około 40 razy, głównie przy powalonych drzewach, uszkodzonych dachach i zerwanych liniach energetycznych.

Nad ranem w wielu domach wciąż brakowało prądu. Sytuacja najgorzej wygląda na ulicy Strążyskiej, gdzie silny wiatr przewrócił słup wysokiego napięcia. Dzięki bardzo szybkiej interwencji zakładu energetycznego nie doszło do większych szkód, jednak dostawy elektryczności najpewniej nie powrócą tam do końca dnia.

W środę rano wiatr powoli zaczął się uspokajać.

Porywy wiatru o północy w nocy z wtorku na środę (wetteronline.de)

To nie był halny

Jak wytłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, wiatr, który wystąpił w nocy z wtorku na środę, nie był wiatrem halnym, choć miał kilka podobnych cech.

- Ludzie myślą, że jak wieje w górach, to na pewno chodzi o wiatr halny. Tymczasem taki wiatr, wiejąc ze Słowacji, musi mieć prostopadły kierunek. Ponadto jest to suchy wiatr, a na Podhalu padał wtedy śnieg - zaznaczył synoptyk. Dodał, że choć porywy były bardzo silne, średnia prędkość wiatru oscylowała w okolicy 60 kilometrów na godzinę. To zbyt mało, by można było mówić o wietrze halnym.