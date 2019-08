Skutki gwałtownej pogody. Setki interwencji, zniszczone dachy i połamane drzewa

Prognoza pogody na dziś: przelotnie popada, możliwe burze z gradem - 28-08-2019 Przelotnie popada i zagrzmi, może również spaść grad. Tylko w kilku regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 33 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Straż pożarna odnotowała we wtorek w województwie wielkopolskim około 220 interwencji związanych z sytuacją pogodową - poinformował w środę rano dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Najwięcej zgłoszeń - 150 - pochodziło z Poznania i powiatu poznańskiego. Strażacy zajmowali się głównie połamanymi gałęziami blokującymi drogi i powalonymi drzewami.

Piorun uderzył w oborę

We wtorek grzmiało w wielu regionach Polski. O godzinie 16 przez południową Wielkopolskę przeszła nawałnica. Piorun uderzył w oborę w Jankowie Przygodzkim koło Ostrowa Wielkopolskiego. Płomienie natychmiast objęły wnętrze budynku.

- Uderzenie pioruna było porządne, był taki potężny huk. Wyleciałem i widziałem ogień. Uratowałem jednego cielaka - relacjonował Krystian Cegła, świadek zdarzenia. Jako pierwszy przybiegł do obory i ratował byki.

- W wyniku wyładowania zapaliła się stodoła. Na skutek pożaru i silnego zadymienia padło najprawdopodobniej 11 sztuk bydła, reszta została ewakuowana przez właściciela - powiedział Tadeusz Niełacny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca i ugaszenia pożaru. Na miejsce wysłano sześć jednostek straży pożarnej. Ponad 10 sztuk udało się uratować.

Ponadto w powiecie ostrowskim droga z Ostrowa Wielkopolskiego do Odolanowa oraz w kierunku Sulmierzyc została całkowicie zablokowana przez powalone drzewa.

Wideo Pożar stodoły w Jankowie Przygodzkim

Wiele interwencji w Wielkopolsce

W miejscowości Bugaj lecące gałęzie uszkodziły kilka samochodów. - To była chwila. Wjechaliśmy i momentalnie było wiatrzysko takie. Gałęzią dostaliśmy - mówił jeden z kierowców. Dodał również, że policja i straż zajęły się usuwaniem połamanych drzew, a wszystko działo się bardzo szybko.

Także w Poznaniu doszło do załamania pogody. Na Jeżycach w rejonie ul. Klaudyny Potockiej silny wiatr wyrwał wysokie drzewo wraz z korzeniami. Konar runął na sąsiedni budynek i się o niego oparł. Mieszkańcy wspominali również o głośnym huku, który słyszeli w trakcie burzy.

Strażacy zajmowali się głównie połamanymi gałęziami blokującymi drogi i powalonymi drzewami. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - W wyniku burzy obaleniu uległy dwa drzewa. Brak osób poszkodowanych. Uszkodzone zostały cztery samochody osobowe - powiedział jeden z poznańskich strażaków.

Wideo Gwałtowne burze w Polsce

Pomorze Zachodnie też burzowe

Interwencje na Dolnym Śląsku

W miejscowość Żółwin w powiecie kamieńskim na Pomorzu Zachodnim kilka drzew spadło na cztery domki letniskowe (jeden murowany i trzy drewniane). Uszkodzeniu uległy dachy, rynny i okna. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Trzy osoby zostały poszkodowane po tym, jak na drodze krajowej nr 25 koło Drołtowic w powiecie oleśnickim drzewo spadło na przejeżdżające samochody. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak poinformował we wtorek aspirant sztabowy Sławomir Gierlach z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, do zdarzenia doszło po godzinie 16.30.

- Jak relacjonowali świadkowie, doszło tam wcześniej do załamania pogody, wystąpiły nagłe podmuchy wiatru. W wyniku tego zdarzenia uszkodzone zostały dwa samochody osobowe - przekazał policjant. Dodał, że jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana do szpitala we Wrocławiu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a dwie lżej ranne osoby zostały zabrane do szpitala karetką.