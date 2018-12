Opady marznące, mgły osadzające szadź. Niebezpieczna aura w wielu regionach - 01-12-2018 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed marznącymi opadami oraz mgłami intensywnie osadzającymi szadź. Wydano również prognozę zagrożeń na kolejne dni. czytaj dalej

Nad Polską przechodzi front atmosferyczny, który niesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady zamarzają i powstaje gołoledź. A to znacznie utrudnia poruszanie się po drogach i chodnikach.

Przed gołoledzią ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Można się połamać"

Trudne warunki do jazdy w sobotni poranek panowały między innymi w Szczecinie.

- Przeraziłam się. Myślałam, że ja tego w ogóle nie rozmrożę. Nie wiem, jak dojadę do pracy. Jadę na Duńską, gdzie jest taka straszna górka i mam nadzieję, że stamtąd nie zlecę - mówiła Paulina, skrobiąc samochodową szybę.

Śliska nawierzchnia to jednak problem nie tylko kierowców. Na chodnikach ślizgali się również piesi.

- Coś niesamowitego. Nie spodziewałam się tego. Wyjrzałam przez okno, w ogóle nie są posypane chodniki - opowiadała pani Bronisława.

Tego samego zdania była pani Elżbieta. - Strasznie ślisko. Z psem szłam, to mało się nie wywaliłam. Niebezpiecznie, można się połamać. Zwłaszcza starsi ludzie - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24.

"Jest tragicznie"

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązywały również w Zielonej Górze.

- Jadę na rynek na targowisko i nie wiem, jak ja dojdę. Chodniki są śliskie, nic nie jest posypane. Służby gdzieś zawiodły nas polskie - mówiła pani Teresa, mieszkanka Zielonej Góry. - Idzie się okropnie, naprawdę. Jest tragicznie - wtórował jej Filip.

Problemy mają też podróżujący samochodami. - Jestem kierowcą tej ciężarówki. Od samej góry już mnie wyrzuciło na pierwszym zakręcie. Gdybym pojechał dalej, to pewnie zatrzymałbym się na tej skarpie, co się znajduje na samym dole - opowiadał Łukasz, kierowca podróżujący w sobotni poranek po Zielonej Górze.

Tylko o poranku doszło tam do trzech kolizji spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi. W Sulechowie samochód ciężarowy wjechał do rowu, a kierowca został przewieziony do szpitala. Na ulice Zielonej Góry wyjechały piaskarki.