Słonica Katka nie mogła wstać, pomogli strażacy. "To był majstersztyk"

Ratowali wiekową słonicę

- Po przyjściu do pracy zaobserwowaliśmy, że słonica nie jest w stanie zgiąć prawej, tylnej nogi, na której leżała, a to skutecznie uniemożliwiało jej podniesienie się. Leżąc w ten sposób Katka zaczynała mieć problem z krążeniem i oddychaniem - przekazał lekarz weterynarii w gdańskim zoo, doktor nauk weterynaryjnych Mirosław Kalicki.

Podnieść zwierzę pomogli strażacy. Jak przekazał młodszy brygadier Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w akcji tej udział wzięło dziewięciu strażaków, którzy wykorzystali trzy pojazdy. Z ratownikami współpracowała grupa dwudziestu pracowników zoo.

- Zoo nas poprosiło, wiedząc, że mamy specjalistyczne sprzęty. Użyliśmy poduszek pneumatycznych podłożonych pod bok słonicy. Oczywiście, to wszystko było w asyście lekarzy, pracowników zoo - wyjaśnił Jakubczyk. Za pomocą poduszek udało się unieść słonicę. Następnie za pomocą pasów postawiono ją na nogi.

- Po dawce leków Katka czuje się dobrze i prawidłowo stawia zesztywniałą wcześniej nogę - poinformowało gdańskie zoo.

"To naprawdę był majstersztyk"

Jak mówił w rozmowie z portalem tvnmeteo.pl Michał Targowski, dyrektor gdańskiego zoo, to była piękna akcja.

- Strażacy płakali ze szczęścia, myśmy też płakali. To był naprawdę majstersztyk - przekazał.

Jak przyznał Targowski, słonica sama by nie wstała, bo jest zbyt ciężka i sędziwa. - To jest potężny nacisk na płuca, na serce. Nie dałaby rady. Świetnie współpracowała, bo słonie są inteligentne i mądre, a ona wiedziała, że jej pomagamy - dodał dyrektor.

To już drugi raz

Gdańskie zoo przekazało, że wiekowa, czterotonowa słonica już drugi raz miała problemy ze wstaniem.

- Ona nam dwa lata temu też zrobiła taki numer i wtedy też udało się dzięki strażakom ją podnieść. To są szalenie inteligentne i pamiętliwe zwierzęta. Dwa lata wytrzymała, w ogóle się nie kładła, bo wiedziała, że to jest dla niej problem - opowiadał Targowski. W nocy słonica z niewiadomej przyczyny się położyła. - Nie wiemy o której godzinie, a mogła leżeć parę godzin. Jest wiekowa, bo przekroczyła 50 lat i to jest taki kresowy wiek dla słoni - dodał.