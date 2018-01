Śnieg na południu, lód na północy. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda na 16 dni: będzie zamach na zimę - 21-01-2018 Nowy tydzień zacznie się solidnym mrozem, ale później czeka nas duży skok temperatury. czytaj dalej

Uwaga na oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w kilku regionach kraju. Na północy dotyczą one oblodzenia dróg i chodników, a na południu - intensywnych opadów śniegu.

Województwo pomorskie

Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopnia Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza i przy gruncie wyniesie od -8 st. C. do -5 st. C, lokalnie -10 st.C., nad samym morzem -3 st. C. Ujemna temperatura powietrza oraz oblodzenie będą się utrzymywać również w ciągu następnego dnia. Obecne ostrzeżenie obowiązuje przez całą noc, do godziny 7:30.

Intensywne opady śniegu

Mróz nie odpuszcza. Termometry mogą pokazać nawet -15 stopni - 21-01-2018 Przed nami bardzo mroźne dwa dni. O poranku temperatura będzie spadać do 12, a nawet 15 stopni poniżej zera. W połowie tygodnia nastąpią jednak spore zmiany, a nad Polskę napłynie ciepła masa powietrza znad Atlantyku. czytaj dalej

Do godziny 5 w poniedziałek prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

Województwo małopolskie - subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 5 w poniedziałek.

Bieszczady i Beskid Niski



Przez całą noc do godziny 8 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."