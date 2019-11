WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PRZEŚLIJ SWOJE ZDJĘCIA NA KONTAKT 24.

W nocy z niedzieli na poniedziałek sypał śnieg. Na południu Polski zrobiło się biało.

W poniedziałek o godzinie 7.30 na Kasprowym Wierchu termometry pokazywały -4 stopnie Celsjusza, a

grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 12 centymetrów. W Jeleniej Górze temperatura spadła do -3 st. C.

-1 stopień Celsjusza na swoich termometrach zobaczyli mieszkańcy Łodzi.

Z kolei w Zakopanem i Kaliszu temperatura wyniosła zero stopni.

Temperatura w Polsce 11 listopada o godzinie 7.30 (wetteronline.de)

Śnieg w Beskidach

- Beskidy już w śniegu. Im wyżej, tym jest go więcej - poinformowali w poniedziałek ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stała pokrywa utrzymuje się już na wysokości 700-800 m n.p.m, sięga od 5 do nawet 20 centymetrów.- Na Babiej Górze są miejsca, w których śniegu jest powyżej kolan. Sprawdziły się prognozy. W tej chwili leży on też w dolinie Szczyrku, więc nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś wyjdzie w góry bez świadomości, jakie panują w Beskidach warunki - powiedział ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.

Goprowcy podali, że choć na Babiej Górze śniegu jest sporo, to nie występuje zagrożenie lawinowe. - To nie jest jeszcze tak, że może się zgromadzić i w jakimś momencie zsunąć - dodał ratownik dyżurny.

Warunki na beskidzkich szlakach są bardzo trudne. Goprowcy zaapelowali, aby turyści brali to pod uwagę w planowaniu wędrówki. Muszą też pamiętać, że o tej porze roku, a szczególnie po zmianie czasu, szybko zapada zmrok.

Śnieżne relacje

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia zasypanego śniegiem Zakopanego. Biało zrobiło się też w Bukowinie Tatrzańskiej.

~Ewa i Przemek Bukowina Tatrzańska





~grzegorz_ziutka Stefanówka Ślemień

~Daro Zakopane 7:11



~Roma Święto Niepodległości w śniegu.



~grzegorz_ziutka Ślemień Stefanówka