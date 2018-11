Prognoza pogody na dziś: zimno i mokro. Padać będzie również śnieg - 19-11-2018 Poniedziałek zapowiada się pochmurno. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będą miejsca, gdzie temperatura nie przekroczy zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Za zimową aurę w Polsce odpowiada wyż Burckhard znad Skandynawii. To dzięki niemu napływa do nas zimne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Jest zimno, co potwierdzają poranne wskazania termometrów. Najniższą temperaturę odnotowano w górach: na Kasprowym Wierchu było -9,5 stopnia Celsjusza, a na Śnieżce -8,5 st. C. W Zakopanem zarejestrowano -5,3 st. C.

Następne w kolejce są: Rzeszów (-4 st. C), Tarnów (-3,1 st. C), Bielsko-Biała (-2,8 st. C), Kłodzko i Krosno (-2,7 st. C), Jelenia Góra (-2,4 st. C). Mroźno było również w innych rejonach kraju. Między innymi w Lublinie (-2,2 st. C) i Łodzi (-1 st. C).

W Warszawie temperatura nie spadła poniżej zera stopni, a termometry minimalnie pokazały 0,6 stopnia Celsjusza. W Poznaniu było jeszcze cieplej 2,2 st. C.

Najniższa temperatura w poniedziałek 19 listopada (wetteronline.de)

Śnieżne relacje

W niedzielę w kilku regionach Polski popadał śnieg, co pokazywaliście nam na zdjęciach i nagraniach. Podobna sytuacja miała miejsce ostatniej nocy.

Przed nami pochmurny poniedziałek. Na południu i południowym wschodzie popada śnieg. W centrum spodziewamy się śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północy lokalnie może się rozpogodzić, jednak zapowiada się tam deszczowy dzień.

Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was poniedziałkowe pogodowe relacje. Pokazujecie nam śnieg w Lublinie, Starachowicach, Tychach czy Stroniu Śląskim.

~Laguna Puławy, woj. lubelskie

~Benek Zima w Starachowicach