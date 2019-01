W Beskidach dachy zarwały się pod ciężarem śniegu - 14-01-2019 Dach budynku gospodarczego, połączonego z mieszkalnym, zawalił się w poniedziałek pod ciężarem śniegu w Krzyżowej na Żywiecczyźnie. Dom nie nadaje się do użytku. Wcześniej runął nieodśnieżony dach domu w Koniakowie na Śląsku Cieszyńskim. czytaj dalej

- Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Normalnie jak dym - słychać na nagraniu przesłanym na Kontakt 24 przez Reporterkę 24 Wiolę . Na filmie widać, jak chmura przesuwa się ze znaczną prędkością nad poznańskim osiedlem. W końcu zaczyna sypać śnieg.

Krótkotrwałe śnieżyce wystąpiły również w Kaliszu.

- W ciągu kilku minut zrobiło się biało, śniegowi towarzyszył bardzo mocny, aż zatykający, wiatr - opowiadał Reporter 24 maszyny_pancerne. Dodał, że widzialność spadła do około 100 metrów. Sytuacja trwała około 20 minut, po czym na niebie pokazało się słońce.

Poranne burze

Polska znajduje się w zimnej masie powietrza arktycznego. Front burzowy, na którym pojawiły się wyładowania, rozciągał się w poniedziałkowy poranek nad Kujawami, Wielkopolską i Dolnym Śląskiem.

Jak poinformowała po godzinie 9 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek słabe i umiarkowane burze wystąpiły w woj. wielkopolskim w rejonie Kleczewa, Ślesina oraz Odolanowa. Towarzyszyły im opady śniegu do 5 centymetrów oraz krupy śnieżnej. Wiatr osiągnął prędkość w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Śnieżyce i silniejszy wiatr

W godzinach popołudniowych powstały niewielkie, chłodne fronty wtórne. Pierwszy rozciąga się nad Śląskiem, Dolnym i Górnym Śląskiem, Śląskiem Opolskim i Małopolską. Drugi natomiast nad Kujawami i Mazowszem. Na nich wypiętrzają się chmury i występują krótkotrwałe, ale intensywne śnieżyce, które bardzo mocno ograniczają widzialność. Te niebezpieczne zjawiska trwają zwykle maksymalnie kilkanaście minut, jednak w tym czasie widzialność spada niemal do zera. Dodatkowo pod wypiętrzonymi chmurami występują silniejsze porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę oraz zawieje śnieżne.

Śnieżyce mogą utrzymywać się do godzin wieczornych. W nocy pojawią się jeszcze przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów.

Nad ranem od zachodu do Polski wejdzie ciepły front. Przyniesie opady śniegu do 1-4 cm na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje też silniejszy wiatr do 60 km/h, a na Pomorzu i zachodzie kraju lokalnie do 90 km/h.

ZOBACZ RELACJE POGODOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY NA KONTAKT 24:

~mareoa Śnieżyca nad Lubinem

igor_godlewski Burza śnieżna



igor_godlewski Atak burzy śnieżnej poczytaj



MarcinMD Zamieć śnieżna we Wrocławiu poczytaj



GrupaMT_pl Silny opad śniegu i wiatr. poczytaj

~Kozi D.Gornicza. zamiecie sniezne poczytaj

~Adam Lubin, dolnyśląsk poczytaj

~Sławek Zadymka w Częstochowie poczytaj

MACIERZANKA1x5o Wicher, śnieżyca koło Warszawy. VIDEO poczytaj

Casimirus Śnieżyca na drodze 384 pod Dzierżoniowem poczytaj

~Jakub Atak śnieżycy na Dolnym Śląsku, pow. Głogowski poczytaj

~wiola Śnieżyca w Poznaniu poczytaj

maszyny_pancerne Kalisz atak śniegu poczytaj

maszyny_pancerne Kalisz śnieżyca poczytaj

~wiola Śnieżyca w Poznaniu