Tę informację potwierdził w rozmowie z portalem tvnmeteo.pl zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody Białowieskiego Parku Narodowego Aleksander Bołbot.

- Żubr ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców został wywieziony na południe puszczy. Kilka dni temu został znaleziony martwy - powiedział Bołbot. Podkreślił, że zwierzę było już wiekowe i najprawdopodobniej to było przyczyną śmierci.





Nie powinien mieszkać z ludźmi

Wojtek był jednym z kilkuset żubrów zamieszkujących Puszczę Białowieską. Jednak zamiast mieszkać w puszczy, upodobał sobie szczególnie podlaskie Budy. Imię nadali mu właśnie mieszkańcy tej wsi.

Władze Białowieskiego Parku Narodowego niepokoił jednak fakt, że tak wielkie (ważące prawie tonę), dzikie zwierzę poruszało się w sposób niekontrolowany wśród ludzi. Żubry potrafią biec z prędkością do 40 kilometrów na godzinę, mogą przeskoczyć dwumetrowe przeszkody. Już raz Wojtek został zwabiony do pułapki ze smakołykami i odwieziony do Puszczy Białowieskiej. Jednak po tygodniu wrócił.

- Żubr nie powinien przebywać wśród ludzi. Jest to jednak dzikie zwierzę, nie boi się ludzi, co nie znaczy, że jest oswojony - ostrzegała w marcu w rozmowie z TVN24 Katarzyna Daleszczyk z parku narodowego. Powinno się podziwiać go jedynie z daleka.

Żubr odwiedzał wieś, czuł się tam zadomowiony, krążąc po gospodarstwach. Jednak według informacji Daleszczyk, część mieszkańców obawiała się wielkiego zwierzęcia. Dlatego też ostatecznie ponownie został odłowiony i wywieziony dużo dalej, żeby nie mógł znaleźć drogi powrotnej.

Wideo Żubr Wojtek świetnie czuł się w Budach

Zawsze wracał do Bud

Z relacji mieszkańców Bud - wsi, którą szczególnie sobie upodobał - wynikało, że odwiedzał okoliczne gospodarstwa niemal codziennie - miał tam łatwy dostęp do jedzenia. Zrobił się na tyle śmiały, że wchodził na niektóre podwórka i zaglądał do okien. Mieszkańcy zapewniali jednak, że się przyzwyczaili się do jego obecności.

Wojtek wracał w te okolice każdej zimy, kiedy w lesie trudno było o pożywienie.

Żubr polubił zwłaszcza gruszki. - On uwielbia gruszki, więc przychodzi pod grusze, które rosną we wsi i szuka gruszek, których ludzie jakoś zbierać nie chcą - opowiadał w marcu jeden z mieszkańców Bud.

Wojtek najczęściej poruszał się samotnie. Mieszkańcy twierdzili, że miał już swoje lata i wolał swoje towarzystwo oraz oczywiście mieszkańców Bud.