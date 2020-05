Spadła temperatura, spadł też śnieg. "Zima w maju"

JEŚLI ZAUWAŻYLIŚCIE COŚ CIEKAWEGO I CHCECIE SIĘ TYM Z NAMI PODZIELIĆ, ZAPRASZAMY NA KONTAKT 24

Śnieg i przymrozki. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 12-05-2020 O poranku na terenie kilku województw mogą nadal pojawiać się opady śniegu, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Według prognozy zagrożeń na kolejne dni - szybko nie odpuszczą. czytaj dalej

W nocy i nad ranem w niektórych regionach Polski padał śnieg. Biało zrobiło się między innymi na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. "Zima w maju" - piszą Reporterzy 24. Na Warmii i Mazurach spadło od 1 do 5 centymetrów. Warunki na drogach mogą być trudne.

Działo się tak za sprawą rozległego układu niżowego z kilkoma centrami ulokowanymi nad Europą. Nad Polską przemieścił się z zachodu na wschód bardzo aktywny front atmosferyczny, który niósł deszcz i burze. Za frontem napłynęło zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W Szczecinku temperatura spadła do -0,7 stopnia Celsjusza, w Suwałkach do -0,5 st. C, w Zakopanem -0,3 st. C, a w Mikołajkach do -0,1 st. C.

A jak będzie we wtorek?

Wtorek przyniesie północnym i wschodnim województwom opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy.

