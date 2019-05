Spotkał dwa bawiące się niedźwiadki. "Odradzam chodzenie w takie miejsca"

Niedźwiedź okularowy w oku kamery - 16-05-2019 W kolumbijskim departamencie Tolima udało się sfilmować niedźwiedzia okularowego. To pierwsze tak długie nagranie tego zwierzęcia. czytaj dalej

Jak powiedział leśniczy Nóżka w rozmowie z naszą redakcją, nagranie powstało 12 maja.

- Przebywam w tym lesie długo i namiętnie, a jak się jest tam często i wiele razy, to do jakichś spotkań dochodzi, to jest naturalne. Nie tylko niedźwiedzie spotykam, ale też rysie, żbiki, dziki, żubry. To nie jest dla mnie nic nadzwyczajnego - opowiadał Nóżka.

Film - na pierwszy rzut oka sympatyczny - ma jednak drugie dno. Spotkanie takiej rodziny niedźwiedzi o tej porze roku może być dla nas niebezpieczne.

- Nikogo nie namawiam do zbliżania się, a nawet odradzam chodzenie w takie miejsca. Matki wyprowadzają młode, uczą je życia, mogą być podekscytowane, nerwowe. W razie spotkania intruza atakują. Najlepiej nie zbliżać się i nie wchodzić w ten rejon - przestrzegał leśniczy. Dodał, że sfilmował niedźwiedzie z oddali za pomocą powiększenia, więc nie miał z nimi bezpośredniego kontaktu.

Wideo Dwa bawiące się niedźwiadki, obok nich matka

Rady dla poruszających się po lasach

Podczas spacerów po terenach, gdzie mieszkają niedźwiedzie, powinniśmy na nie uważać. Kiedy już jakiegoś spotkamy powinniśmy znać pewne zasady, jak się zachować. Przygotowali je leśnicy z Lasów Państwowych, przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Co zrobić, żeby nie spotkać niedźwiedzia?

Przed wyruszeniem w góry sprawdź, czy ze względu na niedźwiedzie nie są zamknięte szlaki, oraz unikaj przebywania w rejonie ich wystąpienia po zmroku.

Nie chodź po zmroku sam. Zwierzęta te unikają głośnych grup ludzi.

Nie wchodź w gęste zarośla, gdzie możesz nie zauważyć niedźwiedzia.

Pakuj szczelnie jedzenie, żeby jego zapach nie skusił niedźwiedzia.

Jak się zachować podczas spotkania z niedźwiedziem?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy zapamiętać: