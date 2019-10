Biedronka azjatycka szturmuje nasze okna. Jak się jej pozbyć - 20-10-2019 Biedronka azjatycka jesienią szuka miejsca do przezimowania. Z tego powodu gromadzi się w skupiska na ścianach budynków i wchodzi przez szpary między oknami do naszych domów. Entomolodzy podpowiadają, jak poradzić sobie z tymi owadami. czytaj dalej

Chociaż strzyżaki nie są niebezpieczne, to ślad po ich ukąszeniu jest bolesny i może utrzymywać się miesiącami.

"Małe toto, szybkie i twarde. Normalnie ściśnięcie między palcami często jest niewystarczające. Bąble po ich ugryzieniach często bardzo długo się goją" - ostrzegają przed strzyżakami na facebookowym profilu Lasy Państwowe.

Kleszcze ze skrzydłami

Strzyżaki jelenie lub też strzyżaki sarnie (Lipoptema cervi) należą do rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) i rzędu muchówek (Diptera). Potocznie nazywane są kleszczami ze skrzydłami, ale wcale nimi nie są. Chociaż moją podobny wygląd i tak jak kleszcze żywią się krwią, są jajożyworodne i pozostają na zewnątrz organizmu żywiciela, a nie w środku. W Polsce występuje też azjatycki gatunek latającego kleszcza - Lipoptena fortisetosa.

Od "zwykłych" kleszczy i obrzeżków (kleszczy gołębich) odróżnia je to, że mają skrzydła i latają. Ponadto są bardziej ruchliwe i mniejsze niż kleszcze. Osiągają maksymalnie 6 milimetrów długości, są brązowe i mają przejrzyste skrzydełka, które zrzucają po tym, jak trafią na żywiciela. Odnóża zakończone są haczykami, którymi wczepiają się we włosy i mniejsze włoski, przez co trudno je wyciągnąć. Z kolei twardy chitynowy pancerzyk utrudnia ich rozgniecenie.

Głównymi żywicielami strzyżaków są sarny, jelenie i łosie. Mogą atakować też psy, myszy domowe, krety, gołębie, drób oraz ludzi. Na zwierzętach nie tylko żerują, ale również się rozmnażają - kopulują i składają jaja.

Na początku ślad po ugryzieniu jest słabo widoczny. Po kilku dniach w miejscu ukąszenia powstaje twardy zaczerwieniony obrzęk. Niestety, mocno i długo swędzi. Ślad może utrzymywać przez dwa do trzech tygodni, a w niektórych przypadkach nawet przez cały rok.