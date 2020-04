Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Kolejna doba walki z ogniem - 24-04-2020 Rozpoczęła się piąta doba gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. W czwartek wieczorem straż pożarna poinformowała, że obszar objęty pożarem nie powiększa się. W nocy teren w newralgicznych miejscach był dozorowany przez strażaków, ponadto prowadzono monitoring z użyciem dronów i śmigłowca. czytaj dalej

Z mapy zagrożenia pożarowego lasów opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) wynika, że w piątek najwyższy poziom zagrożenia pożarowego prognozowany jest w lasach w niemal całej Polsce.Nieco niższy poziom, zagrożenie średnie, prognozowane jest w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego.

>>>CZYTAJ: JAK BYĆ BEZPIECZNYM W LESIE

Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował w czwartek, że duże zagrożenie pożarowe w lasach, spowodowane suszą i utrzymujące się od wielu tygodni, sprzyja łatwej inicjacji ognia. Jak dodano, w ponad 50 procentach miejsc pomiaru wilgotności ściółki, jej wilgotność spadła do rzadko notowanego poziomu wynoszącego 6-8 procent.

IBL przekazał ponadto, że jeżeli przez kilka dni utrzyma się dotychczasowa pogoda, leśnicy zgodnie z przepisami będą zmuszeni zakazać wstępu do lasów. Zaapelował również o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas przebywania w lesie, jak i w czasie przejazdów przez tereny leśne, a także w ich sąsiedztwie.

Czy lasy zostaną zamknięte?

Rzecznik rządu w TVN24 był pytany, czy w związku z suszą wróci zakaz wstępu do lasów, który obowiązywał wcześniej z powodu epidemii koronawirusa. W tym kontekście wskazano na pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym.

- Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Jest jednak jasna, ścisła procedura, która określa wilgotność ściółki w lesie i automatycznie, gdy poniżej określonego poziomu spadnie, to wtedy oczywiście z powodu bezpieczeństwa ludności i bezpieczeństwa lasu, zwierząt, które w nich są, wtedy las jest zamknięty, aby nie powodować możliwości rozprzestrzeniania się czy w ogóle powstania pożaru - zauważył Müller. Zaapelował jednocześnie do osób, które chcą udać się do lasu, aby robiły to w sposób bezpieczny, uważały na każde swoje działanie, aby nie spowodować wybuchu pożaru.

>>> CZYTAJ O POŻARZE W BIEBRZAŃSKIM PARKU

Czym jest prognoza zagrożenia pożarowego?

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowego (bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie)

Gdy dojdzie do pożaru

Gdy dojdzie do pożaru, należy natychmiast wezwać służby ratownicze, używając numerów alarmowych: 112 lub 998.

Dyżurnego trzeba poinformować o miejscu i zasięgu pożaru. Trzeba być też przygotowanym na to, że dyżurny będzie chciał się upewnić, iż faktycznie doszło do takiego zdarzenia, i w tym celu oddzwoni. Po przekazaniu zgłoszenia powinno się oczekiwać służb na drodze dojazdowej, by jak najszybciej wskazać im dokładnie miejsce pożaru.