Superksiężyc będzie dziś zachwycać. Nocą spójrzcie w niebo

Zamknęła się największa dziura ozonowa nad Arktyką - 07-05-2020 Naukowcy korzystający z danych z satelity Copernicus Sentinel-5P zauważyli w marcu silną redukcję ozonu nad Arktyką. Warunki atmosferyczne, włączając w to bardzo niską temperaturę w stratosferze, doprowadziły do otwarcia dziury w warstwie ozonowej. Po kilku tygodniach dziura sama się zamknęła. czytaj dalej

Ta noc będzie wyjątkowo jasna. Wszystko za sprawą pełni Księżyca, do której doszło o godzinie 12.45. Księżyc, który wzejdzie o godzinie 20.16, zajdzie dopiero w piątek o godzinie 5.40 rano.

W środę 6 maja o godzinie 5.02 nasz naturalny satelita znalazł się w punkcie swojej orbity najbliższym względem Ziemi. Dystans pomiędzy obydwoma ciałami niebieskimi wyniósł wtedy niecałe 360 tysięcy kilometrów. Taki punkt astronomowie określają terminem perygeum. Zbieżność pełni z przejściem Księżyca przez perygeum określana jest potocznie mianem superpełni albo superksiężyca.

Jak wpływa to na widziany przez nas obraz Księżyca? Może on wydawać się większy niż zwykle. Orbita Srebrnego Globu nie jest idealnie kołowa, tylko eliptyczna, co sprawia, że Księżyc raz jest dalej, a raz bliżej Ziemi.

Nazwy majowej pełni

Majowa pełnia Księżyca nosi kilka nazw. Najczęściej bywa określana jako pełnia Kwiatowego Księżyca. Rdzenni Indianie obserwowali, jak w maju rozkwita mnóstwo roślin, takich jak czosnek, dzwonki, łubin, rosiczka czy fiołki, co zainspirowało ich do nazwania majowej pełni Kwiatową.

Inne nazwy dla majowej najjaśniejszej fazy Księżyca to Księżyc Kukurydzy, ponieważ w tym miesiącu wysiewano te rośliny, oraz Mleczny Księżyc, gdyż na ten okres przypadał czas zwiększonej produkcji mleka u krów. Niektóre źródła określają ją również jako Zajęczy Księżyc, ale ta nazwa jest częściej używana do określenia pełni marcowej.

